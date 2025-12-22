Los desplazamientos al trabajo, el factor de mayor vulnerabilidad en la seguridad laboral, según RACE

Archivo - Una carretera en obras - CARRETERA CV-914 - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los desplazamientos vinculados al trabajo continúan siendo el elemento de mayor vulnerabilidad en la seguridad laboral en España, según el II Informe de Seguridad Vial Laboral en España, elaborado por GAD3.

En 2024 se produjeron 76.327 siniestros viales laborales, lo que representa un 11,8% del total de accidentes de trabajo. De estos, el 28% fueron durante la jornada laboral (21.334), mientras que el 72% ocurrieron durante los desplazamientos in itinere (54.993). En estos siniestros, perdieron la vida 239 personas, 104 durante su jornada laboral y 135 mientras iban o volvían del trabajo.

Además, del total de siniestros laborales, los referentes a los desplazamientos causan casi el 30% del total de fallecidos, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en el trabajo.

El 29% de los trabajadores por cuenta ajena declara haber sufrido un siniestro in itinere, y el 21% durante su jornada laboral. Por su parte, el 29% de los trabajadores por cuenta propia declara haber sufrido un siniestro vial in itinere, y el 23% durante su jornada laboral.

Dicho estudio, publicado por el Real Automóvil Club de España (RACE) y la Fundación RACE, con el apoyo de FIA Foundation, muestra que, pese a los avances en la cultura preventiva dentro de las organizaciones, la movilidad laboral sigue siendo un riesgo real y presenta importantes carencias en materia de formación, planificación de rutas y protocolos internos, especialmente en los trayectos in itinere.

El estudio confirma que la movilidad sigue siendo uno de los elementos de mayor riesgo en el entorno laboral y que la cultura preventiva no está todavía plenamente consolidada.

DIFERENCIAS ENTRE AUTÓNOMOS Y ASALARIADOS

Las conclusiones señalan que los trabajadores por cuenta ajena identifican el cansancio, el estrés, el uso del móvil y el estado del vehículo como factores decisivos, mientras que los autónomos expresan una clara necesidad de recibir más información, más formación y apoyo específico para gestionar su seguridad en el día a día.

El 70% de los autónomos declara no haber recibido formación en seguridad vial laboral y un 25% indica no conocer sus propias coberturas, confirmando un importante déficit formativo e informativo. Por ello, reclaman una mayor implicación de las administraciones y un enfoque más claro de apoyo en prevención.

Por su parte, uno de los elementos más señalados es la falta de formación o de políticas específicas relativas al uso responsable del vehículo; solo el 14% de los trabajadores por cuenta ajena afirma haber recibido entrenamiento práctico en conducción, específico para afrontar situaciones de riesgo en la conducción laboral, y solo el 27% afirma que en su empresa tienen normas específicas para los conductores relativas al uso del móvil o mantenimiento del vehículo.

De su lado, los responsables de PRL consideran que la movilidad afecta ya a la mayoría de las empresas, independientemente de su sector, y apuntan a la necesidad de reforzar los planes y protocolos internos.

No obstante, el 82% considera que la seguridad vial laboral ha mejorado, pero advierten de que aún queda recorrido para integrarla plenamente en los procedimientos internos, dado que solo seis de cada diez empresas cuentan con protocolos específicos y los niveles de riesgo percibido siguen situándose en valores medios-altos.