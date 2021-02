DGT dice que el cambio en las etiquetas ambientales no tendrá efectos "retroactivos" y será consensuado

Explica que pretenden corregir "disfunciones" detectadas y sitúa el plazo hasta el 1 de julio

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado que un posible cambio de las etiquetas medioambientales de los vehículos no tendrá efectos "retroactivos" y será realizado de acuerdo con el sector y consensuado también con las ciudades.

Así lo ha señalado Navarro en una entrevista concedida en el marco del EY Mobility Center, recogida por Europa Press, donde ha reivindicado la historia de "éxito" de las pegatinas.

Sin embargo, ha destacado que ahora se plantea la opción de hacer alguna modificación para "ajustar mejor" o "poder ubicar algunas novedades o disfunciones" que se han detectado en el marco actual.

En este sentido, ha insistido en que estos cambios no pueden tener efecto retroactivo ya que es un tema de "seguridad jurídica". "La gente se ha comprado el vehículo en función de su etiqueta. No podemos decirles que aquello que se ha comprado, ahora no vale y se lo voy a cambiar", ha subrayado.

Por ello, ha querido hacer hincapié en que las etiquetas actuales continuarán teniendo validez y van a seguir haciendo el servicio que hacían hasta ahora. Además, ha puesto de plazo hasta el 1 de julio para hacer estos cambios, que tendrán que ser consensuados con el sector y con las ciudades.

CAÍDA DE DESPLAZAMIENTOS Y MUERTES EN CARRETERA

Entre otros temas, Navarro también se ha referido a la bajada de la movilidad durante el 2020 debido a la crisis del coronavirus, sobre lo cual ha indicado que la bajada de la actividad económica hará que este descenso se mantenga entre un 10% o un 15% aún después de superar la pandemia. "Pero poco a poco se irá recuperando", ha reivindicado.

A pesar de que esto ha supuesto un descenso histórico de las muertes en carretera, ha puesto el foco en los usuarios vulnerables, que han superado a los muertos en vehículos de cuatro ruedas.

Ha destacado la importancia del vehículo conectado en el ámbito de la seguridad vial, ya que permitirá que los conductores sepan con más antelación la existencia de ciertos elementos en la carretera y puedan evitarlos.