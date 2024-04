Díaz apoya la huelga de trabajadores en Iveco: "La subida del 1% es una indecencia en nuestro país"

UGT pide a Iveco que se siente a negociar un convenio digno, "o las movilizaciones irán in crescendo"



MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apoyado la huelga de trabajadores que comenzó el viernes pasado por el comité de empresa de Iveco en Madrid y ha considerado que la subida salarial del 1%, que propone la compañía, es "una indecencia en nuestro país", ya que "vivimos una crisis de inflación sin precedentes".

"No es de recibo que una empresa de la importancia de Iveco esté planteando a los trabajadores y a las trabajadoras de esta empresa una migaja de un 1%", ha señalado la vicepresidenta. Así, Díaz ha mostrado "todo su apoyo" y convencimiento a los trabajadores de que "vais a ganar esta huelga".

La ministra de Trabajo, acompañada por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha argumentado: "Sé muy bien lo que representáis y lo que estáis reivindicando", como el tiempo de trabajo y de vida, que ha calificado como "uno de los elementos de lucha más importantes en mucho tiempo".

"Es no estar a disposición del empresario. Tenemos derecho a saber cuándo vamos a trabajar, cuánto tiempo vamos a trabajar y tenemos derecho también a desconectar de unas jornadas que a veces son imposibles", ha reivindicado. "No cabe trabajar a la carta en el país en el que estamos hoy". Así, Díaz ha dicho que "no hay democracia sin fuerza sindical".

UGT PIDE NEGOCIAR EL CONVENIO O LAS MOVILIZACIONES IRÁN "IN CRESCENDO"

Por su parte, el secretario general de UGT Fica, Mariano Hoya, ha apoyado a los trabajadores de Iveco Madrid en la nueva jornada de huelga y ha pedido a la compañía "que se siente a negociar y pactar ya un convenio", que sea en los mismos términos en los que están pactando convenios "con otras grandes empresas en nuestro país".

Por ello, ha considerado que "es el momento" de que la empresa reflexione y se siente a negociar "desde la lealtad y el compromiso", así como que reflexione sobre la necesidad de que los trabajadores "recuperen el poder adquisitivo", ya que en caso de no hacerlo, "las movilizaciones van a ir in crescendo". Además, ha advertido a la compañía de que el éxito de las jornadas de huelga "está siendo absoluto".

Así, Hoya ha lamentado que la empresa haya roto de forma unilateral el clima de diálogo y entendimiento que venía caracterizando las relaciones laborales en Iveco, y haya adoptado "una posición de intransigencia" que ha llevado a los trabajadores y a las trabajadoras de Iveco, unitariamente, a hacer unas jornadas de huelga "con un seguimiento del 100%".

En compañía del secretario general de UGT FICA Madrid, Juan Antonio Lorido, y el presidente del Comité de Empresa, Sergio Gómez, Hoya ha puesto en relieve los beneficios récord obtenidos por el Grupo, cercanos a los 600 millones de euros en los últimos tres años, mientras que sus trabajadores han perdido "en torno a 5 puntos de poder adquisitivo en estos últimos cuatro años".

Gómez, por su parte, ha apuntado que el comité de empresa "quiere" que Iveco se siente a negociar y que están dispuestos a hablar. "Pero lo que no estamos dispuestos a hacer es quedarnos de brazos cruzados esperando a que Iveco quiera sentarse a negociar", ha asegurado.

"Los trabajadores y las trabajadoras tenemos la herramienta de la movilización, y eso es lo que estamos haciendo hoy, con un seguimiento del 100% de la totalidad de la plantilla, que quiere salir y reivindicar mejores derechos y mejores salarios, porque no vamos a dar nuestro brazo a torcer hasta que la empresa no se siente y nos plantee una plataforma digna que se pueda consensuar", ha completado Gómez.