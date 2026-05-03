Divertido, sencillo y sostenible: Así es el Fiat Grande Panda, disponible por menos de 20.000 euros en varias versiones

Fiat Grande Panda - FIAT

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

Fiat combina movilidad sostenible, diversión y diseño en su Grande Panda, su modelo del segmento B con opción de propulsión híbrida o 100% eléctrica y que la firma italiana comercializa en España por 17.700 euros en versión híbrida.

El modelo se asienta sobre la plataforma Smart Car de Stellantis, una arquitectura multienergía altamente flexible que admite trenes motrices híbridos y eléctricos. En la versión 100% eléctrica, el Grande Panda alcanza hasta 320 kilómetros de autonomía en ciclo combinado WLTP.

En la versión híbrida, su motor de nueva generación T-Gen3, un híbrido turbo de 1.2 litros y 3 cilindros, ofrece hasta 110 CV (81 kW) de potencia combinada, lo que permite una conducción eficiente y dinámica tanto en carretera como en recorrido urbano.

El sistema híbrido ofrece numerosas ventajas para el día a día. A través de funciones como e-launch, e-creeping y e-parking, el Grande Panda Hybrid puede funcionar en modo totalmente eléctrico durante las maniobras a baja velocidad, lo que permite hasta 1 km de conducción solo eléctrica a velocidades inferiores a 30 km/h.

"Estas características dan como resultado una aceleración más suave, una conducción silenciosa en ciudad y un menor consumo de combustible y emisiones de CO2", destaca Fiat.

ESTILO MUY ATREVIDO

El Grande Panda Hybrid presenta un atrevido estilo italiano. El diseño exterior es una reinterpretación contemporánea del icono Panda de la década de 1980. Con su perfil en forma de cuña y su postura robusta, el Grande Panda destaca como icónico e innovador.

Los distintivos faros LED PXL evocan los videojuegos retro, mientras que las luces traseras en forma de cubo y los pilares oscurecidos enfatizan una fuerte identidad visual.

Detalles como la inscripción 'Panda' en bajo relieve de la marca 3D en las puertas y la inscripción 'Fiat' en la parte trasera, un gráfico lenticular en el pilar C y el bisel negro brillante refuerzan su carácter auténtico.

Además, con todos los colores exteriores disponibles para la versión eléctrica y una selección de acabados (Pop, Icon y La Prima), los clientes pueden personalizar su Panda para adaptarse a una variedad de preferencias y necesidades.

AMPLIO ESPACIO INTERIOR

Con sólo 4 metros de largo, Grande Panda ofrece un amplio espacio interior, lo que le lleva a ser un modelo que sorprende por su tamaño compacto y su capacidad para cinco pasajeros, ofreciendo un espacio interior inteligente y funcionalidad en cada detalle.

Su exterior compacto esconde un interior inesperadamente espacioso, con la mejor anchura para los hombros de su clase, almacenamiento modular y diseño expresivo. La combinación de colores Blu Tasmania del habitáculo se anima con acentos amarillos brillantes en el salpicadero, el área de infoentretenimiento y las costuras de los asientos, creando un ambiente vibrante y alegre.

Asimismo, con una generosa capacidad de maletero de 412 litros, la versión híbrida del Grande Panda ofrece un amplio espacio para las compras diarias y las necesidades familiares. Su funcionalidad se ve reforzada por soluciones de almacenamiento inteligentes en todo el habitáculo, como el salpicadero de 13 litros, de los cuales 3 litros están alojados en un solo compartimento.

En materia de infoentretenimiento, el Grande Panda ofrece una pantalla táctil de 10,25 pulgadas con los servicios de Fiat Connect integrados para una conducción más cómoda y navegación inteligente, operaciones remotas, conexión de datos siempre activa y soporte en caso de robo.

Finalmente, la sostenibilidad y el diseño se unen a la innovación en materiales, con el destacado salpicadero Bambox Bamboo Fiber Tex, un tejido exclusivo que contiene un 33% de fibras de bambú reales. Este acabado único no es solo un guiño al diseño natural, sino un claro ejemplo del compromiso de Fiat con los materiales circulares.

De hecho, se utilizan 140 envases de cartón reciclados para bebidas en la fabricación de cada Grande Panda, reutilizando las capas no reciclables en Lapolen Ecotek, un llamativo plástico azul con un acabado de aluminio brillante, que se utiliza en todo el interior.

Todos los modelos vienen equipados con un completo conjunto de ADAS, que incluye control de crucero, limitador de velocidad, freno de seguridad activo, asistente de mantenimiento de carril, advertencia de atención del conductor y alertas de puertas abiertas. El acabado La Prima mejora esto con sensores frontales y una cámara de visión trasera.

TRES VERSIONES

La versión 'Pop' presenta lo esencial sin compromiso: ADAS, aire acondicionado manual, un cuadro de mandos digital de 25 cm/10 pulgadas, transmisión automática eDCT freno de estacionamiento eléctrico y una estación para teléfonos inteligentes con lanzamiento automático basado en NFC.

El acabado 'Icon' añade un mayor nivel de confort y personalización, con la introducción de una pantalla táctil de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas, faros delanteros y traseros 'full LED', y se puede completar con dos paquetes opcionales: 'Pack Tech' y 'Pack Style'

En el tope de gama, el acabado 'La Prima' combina todos los paquetes, junto con llantas de aleación de 17 pulgadas y acabados exclusivos de la edición más completa del 'Grande Panda Hybrid'.