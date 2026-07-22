Dominion ganó 7,1 millones en euros en el primer semestre, el triple que en 2025

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

Dominion alcanzó un beneficio neto en el primer semestre de 7,1 millones de euros, frente a los 2,1 millones registrados en el mismo periodo de 2025 a perímetro constante (un 222% más). Por su parte, el beneficio neto atribuible sin interrumpidas (que excluye las infraestructuras renovables mantenidas para la venta) se sitúa en 10,8 millones de euros a 30 de junio, un 173% por encima del registrado un año antes.

Según ha informado la compañía, la cifra de negocio consolidada se sitúa en 494,1 millones de euros, con un crecimiento orgánico del +0,5% a moneda constante. El EBITDA se sitúa en 63,2 millones de euros, con un margen del 12,8% sobre ventas, donde el EBITDA de los negocios recurrentes crece con fuerza frente a un periodo marcado por un menor ritmo temporal de ejecución en Proyectos.

Los segmentos recurrentes representan ya más del 85% del negocio, muy por encima del objetivo estratégico fijado por la compañía, consolidando un modelo "más sólido, resiliente y predecible", ha destacado.

Este avance viene impulsado por el crecimiento de las dos áreas estratégicas recurrentes, GDE (+5%) y GDT Servicios (+10%), ambas por encima de los objetivos del Plan Estratégico.

BIOMASA EN ARGENTINA

Por otro lado, la clasificación de la infraestructura renovable de una planta de biomasa de Argentina como actividad mantenida para la venta supone un nuevo avance en la simplificación estratégica de Dominion, con efectos en la comparabilidad frente al primer semestre de 2025.

La deuda financiera neta se sitúa en 135,9 millones de euros, reflejando la evolución del perímetro y el mantenimiento de una política "prudente" de asignación de capital.

Según ha explicado la compañía fundada en Bilbao en 1999, ha cerrado el primer semestre de 2026 confirmando la "fortaleza" de su modelo de negocio recurrente y los avances de su simplificación estratégica. Los cambios de perímetro derivados de las desinversiones afectan a la comparabilidad del primer semestre de 2026, pero "reflejan al mismo tiempo la evolución del Grupo hacia un modelo más focalizado y rentable", ha indicado.

Así, ha explicado que la evolución del semestre debe analizarse teniendo en cuenta el efecto del proceso de desinversiones que está acometiendo la compañía dentro de su plan estratégico de transformación, para ser una compañía "más rentable, con fuerte crecimiento y menor deuda".

Siguiendo este camino, la compañía ha clasificado la planta de biomasa de Argentina como actividad mantenida para la venta, dando cuenta de su intención de desinvertirlo próximamente. En este contexto, la cifra de negocio consolidada se sitúa en 494,1 millones de euros, con un crecimiento orgánico del +0,5% a moneda constante respecto al primer semestre de 2025.

ACTIVIDADES RECURRENTES

La evolución de las actividades recurrentes del grupo, que mantienen un comportamiento sólido, compensan parcialmente la menor actividad del segmento de Proyectos. En conjunto, los segmentos recurrentes superan ya el 85% del negocio, muy por encima del objetivo estratégico de más del 60%, y las dos áreas estratégicas recurrentes, Global Dominion Environment (GDE) y GDT Servicios, crecen con fuerza y superan el guidance de crecimiento orgánico del Plan Estratégico 2023-2026.

Global Dominion Environment (GDE) mantiene una evolución sólida en el primer semestre del año, con unos ingresos de 221,2 millones de euros y un margen de contribución de 27,2 millones de euros, equivalente al 12,3% sobre ventas. La facturación crece orgánicamente un 5%, apoyada en la recurrencia de la actividad y en nuevos contratos de soluciones de descarbonización, a pesar de que el segmento registra un impacto contrario por FOREX del -4,4%.

GDT Servicios registra unos ingresos de 221,5 millones de euros y un margen de contribución de 38,8 millones de euros, equivalente al 17,5% sobre ventas. La evolución del área refleja un fuerte crecimiento orgánico del +10%, apoyado en la electrificación y en nuevos contratos de redes eléctricas, entre los que destaca la extensión del contrato con Endesa en España por un plazo de seis años.

GDT Proyectos mantiene una cartera de 369 millones de euros, sin cancelaciones pese al actual entorno de "incertidumbre global, lo que aporta visibilidad sobre la actividad futura", ha resaltado, para recordar que la división continúa incorporando nuevas oportunidades de desarrollo en infraestructuras energéticas, tecnológicas y sociales, entre las que destaca la firma del convenio para el proyecto del nuevo Hospital Puerto Cortés, en Honduras.

Durante el primer semestre, el área registró unos ingresos de 51,4 millones de euros y un margen de contribución de 10,3 millones de euros (20% sobre ventas), en un periodo condicionado por un menor ritmo temporal de ejecución de proyectos, asociado al calendario de las inversiones en un contexto geopolítico complejo.

SIMPLIFICACIÓN

Dominion continúa avanzando en la simplificación de su perímetro y en la optimización de su estructura de capital. La deuda financiera neta se sitúa en 135,9 millones de euros a cierre de junio de 2026, frente a los 136,6 millones de diciembre de 2025, y cuyo movimiento responde a las variaciones de perímetro, a la actividad de M&A y a la estacionalidad.

La compañía encara la segunda mitad de 2026 desde una base más focalizada y recurrente, apoyada en GDE y GDT Servicios, y con perspectivas para avanzar progresivamente en la ejecución de cartera en el área de Proyectos. En paralelo, avanzará en los próximos meses en la preparación de su nuevo Plan Estratégico, cuya presentación está prevista para finales de año y que profundizará en las oportunidades de crecimiento para el próximo ciclo estratégico.

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