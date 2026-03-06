Dongfeng adelanta con el Santander la ayuda del Plan Auto+ y ofrece el Dongfeng Box desde 18.170 euros

Dongfeng Box - DONGFENG

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dongfeng ha anunciado una iniciativa comercial para su modelo Box, destinada a que todos los clientes puedan beneficiarse del importe máximo de 4.500 euros del Plan Auto+ desde el momento de la compra en el concesionario, eliminando cualquier incertidumbre en el acceso a la ayuda, permitiendo acceder a un precio final desde 18.170 euros.

Para ello, Dongfeng complementa la iniciativa comercial mediante el adelanto del incentivo del Plan Auto+, incluyendo los 3.375 euros correspondientes a la ayuda pública y una aportación comercial propia hasta alcanzar el importe máximo de 4.500 euros en las condiciones de la promoción.

Asimismo, la compañía ha alcanzado un acuerdo estratégico con Santander Consumer Bank para anticipar el importe del Plan Auto+ a sus clientes.

Gracias a esta colaboración, los nuevos usuarios del Box podrán beneficiarse del incentivo desde el momento de la adquisición del vehículo, sin necesidad de esperar a los plazos administrativos asociados a la tramitación de la ayuda pública.

"En virtud de esta iniciativa comercial impulsada por Dongfeng España, el Box refuerza su posicionamiento como una de las opciones más accesibles del mercado de vehículos eléctricos urbanos", ha destacado Dongfeng.

El Dongfeng Box es un modelo urbano 100% eléctrico diseñado para el uso diario, con una autonomía de hasta 340 kilómetros WLTP, una batería de 42,3 kWh de capacidad y un sistema de carga rápida que permite pasar del 20% al 80% en apenas 30 minutos.

Destaca por su equipamiento tecnológico, con una pantalla táctil central de 12 pulgadas y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto mediante dispositivo externo, además de carga inalámbrica para smartphone.