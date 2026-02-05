Dongfeng amplía la garantía hasta 7 años o 300.000 kilómetros para los coches comprados en 2026

Dongfeng - DONGFENG

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dongfeng ha ampliado su garantía hasta los 7 años o 300.000 kilómetros, lo que antes suceda, para los clientes que adquieran un vehículo de su gama a partir de 2026, con coberturas destacadas tanto para el conjunto del vehículo como para el sistema de propulsión y la batería de alto voltaje.

Este anuncio significa que todas las intervenciones realizadas bajo garantía se efectuarán siguiendo los estándares del fabricante, con recambios originales Dongfeng y procedimientos técnicos certificados.

Además, el sistema de propulsión de los modelos Dongfeng, que incluye el motor eléctrico y la batería de alta tensión, contará con una cobertura "especialmente destacada". La marca ofrece una garantía de 10 años sin límite de kilometraje para estos componentes, en su apuesta por "ofrecer coches tecnológicos, accesibles y fiables".

"Este nuevo esquema de garantías de Dongfeng refuerza tanto la confianza de la marca en la calidad de sus vehículos como en su red oficial de servicio posventa", ha destacado la firma china, que también ha asegurado que sus clientes disfrutarán de una parte muy significativa de la vida útil de su coche cubierta por garantía, "con la tranquilidad de evitar costes imprevistos".

Desde el inicio de su comercialización en España en 2024, Dongfeng ha ofrecido garantías con cinco años o 100.000 kilómetros de cobertura para el conjunto del vehículo y hasta ocho años o 200.000 kilómetros de garantía específica para la batería.

A lo largo de este mismo año, la marca tiene previsto ampliar su portfolio con el lanzamiento de dos nuevos modelos, un SUV urbano del segmento B que llegará durante el primer trimestre y un SUV híbrido enchufable del segmento C cuyo lanzamiento está previsto antes de que acabe la primera mitad de 2026.

LA POSVENTA, PILAR CLAVE PARA DONGFENG EN ESPAÑA

El centro logístico de Mejorada del Campo (Madrid) actúa como hub principal de recambios de Dongfeng para España y Portugal. En unas instalaciones de cerca de 1.000 metros cuadrados, se almacenan alrededor de 1.000 referencias diferentes y más de 9.000 piezas en stock, con un valor aproximado de 270.000 euros en recambios.

En este espacio se concentran los componentes de mayor rotación y los necesarios para las operaciones de mantenimiento periódico, lo que garantiza una alta disponibilidad de piezas originales, con un nivel de stock que alcanza entre el 90% y el 95% de las referencias más demandadas.

Gracias a esta estructura logística, los recambios se distribuyen a la red de servicios oficiales en la Península Ibérica e Islas Baleares en un plazo de entre 24 y 48 horas, con opción de reparto urgente en 24 horas. Asimismo, la compañía cuenta con el respaldo del almacén de Venlo (Países Bajos) para dar respuesta a picos de demanda o necesidades puntuales, en coordinación permanente con la central de China.

Dongfeng España dispone actualmente de una red de 22 concesionarios, que continuará ampliándose a lo largo de este año. A nivel de servicio, la marca ya cuenta con 35 puntos oficiales repartidos en 25 provincias, lo que permite alcanzar una cobertura cercana al 95% del mercado español.