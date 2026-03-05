DS y Alfa Romeo, las premium de Stellantis, adelantan las ayudas del Plan Auto+

DS - STELLANTIS

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

DS Automobiles y Alfa Romeo, las marcas premium de Stellantis, han lanzado una iniciativa mediante la que adelantarán las ayudas del Plan Auto+, pendiente de aprobación, para los modelos Junio Elettrica (con un anticipo de hasta 4.500 euros) y el Tonale híbrido enchufable (con hasta 2.475 euros), así como para las unidades del DS Nº4 E-Tense y el Nº8.

Aunque las nuevas ayudas gubernamentales tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero, su activación oficial aún está pendiente. Para salvar esta barrera temporal, las dos marcas premium de Stellantis han activado una acción especial y por tiempo limitado mediante la cual anticipa el importe íntegro de dichas ayudas a sus compradores.

La mecánica de esta iniciativa es sencilla y transparente. A través de una fórmula de financiación diseñada por Stellantis Financial Services, DS Automobiles descontará el importe equivalente a la ayuda del Plan Auto+ del precio inicial del vehículo. El cliente disfrutará de este beneficio desde el momento mismo de la compra.

Posteriormente, se establecerá un plan para que el cliente devuelva dicho importe en el mes 12 de su plan de financiación, momento para el cual se estima que la subvención oficial del Gobierno ya habrá sido cobrada por el cliente.

"Con esta medida ágil y proactiva, Stellantis reafirma su compromiso con el mercado español y la electrificación, eliminando la incertidumbre de los plazos burocráticos y derribando las barreras de entrada para facilitar el acceso inmediato a la última tecnología en movilidad cero emisiones", han manifestado ambas marcas.