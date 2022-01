Archivo - DS lanza Only You, una gama de servicios que incluyen mantenimiento del vehículo y eventos exclusivos

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

DS Automobiles ha lanzado Only You, una gama de servicios con un varias prestaciones premium personalizadas, accesibles desde la app MyDs, entre las que se encuentran eventos y experiencias exclusivas, mantenimiento y reparación del automóvil o alquiler de automoción.

La empresa ha indicado que para poder disfrutar de estas experiencias el cliente tendrá que registrarse a través de la aplicación, donde conseguirá un identificador único que le identificará como miembro del programa.

DS Automobiles ofrece a sus clientes, a través de Only You, el servicio DS Valet, que permite evitar desplazamientos al concesionario o al taller DS para entregar o recibir un vehículo con todas las garantías higiénicas y sanitarias.

Por su parte, Only you Privilege brinda la posibilidad de experiencias como catas de vino y visitas privadas a bodegas; menús degustación en restaurantes con Estrellas Michelin; visitas privadas a museos o eventos relacionados con el automóvil.

Además, a través de Only You Privilege, los clientes de DS Automobiles pueden acceder a condiciones especiales en firmas de lujo de moda, tecnológicas o artículos de viaje. Para activar estos exclusivos servicios de Only You Privilege los clientes deben estar inscritos en el programa Only You y contar con sus ID único de miembro.

Al mismo tiempo, DS At Your Service, que también forma parte de Only You, ofrece un servicio de atención al cliente personalizado y exclusivo, con especialistas expertos en la Marca y sus productos.

Si surge cualquier tipo de problema, DS Automobiles ofrece un plus de tranquilidad a sus clientes con su programa DS Assistance, del que pueden beneficiarse gratuitamente, y de por vida, en toda Europa, los propietarios de vehículos de la Marca que realicen sus operaciones de mantenimiento en algún Servicio Oficial DS.

Si lo que ha interrumpido el viaje es una avería, DS Assistance envía un técnico para intentar solucionar el problema 'in situ'. Si no fuera posible, se remolca el vehículo al servicio oficial DS más próximo, donde se propondrá al cliente un presupuesto detallado de reparación.

En ambos casos se garantiza una solución para que el conductor y sus acompañantes puedan proseguir su viaje. Así, si el vehículo sigue inmovilizado más de tres horas podrá disponer de un vehículo de sustitución.

Con su servicio Rent a DS, en colaboración con Free2Move Rent, hace posible alquilar un vehículo de la Marca durante un fin de semana, un puente, unas vacaciones o, incluso, algunas horas, para hacer frente a cualquier imprevisto.