Duclaux (Renault Trucks) pide una red de cargadores eléctricos para vehículos pesados: "Hace falta acción"

Antoine Duclaux, presidente de Renault Trucks - RENAULT TRUCKS

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Renault Trucks (propiedad del Grupo Volvo), Antoine Duclaux, considera que uno de los retos principales para que el sector de los vehículos pesados y camiones avance en el camino de la movilidad sostenible y eléctrica es la adopción de una red de infraestructura de cargadores rápidos y adaptados a sus necesidades.

Así lo ha trasladado a Europa Press, en una entrevista en el marco de su primera visita a las instalaciones de Renault Trucks en España desde que asumió el rol de presidente de la compañía el pasado octubre, en sustitución de Bruno Blin.

"Ya tenemos vehículos más eficientes y con autonomías que llegan hasta los 700 kilómetros. Tenemos una parte de la ecuación resuelta. Ahora, lo que hace falta es una red de cargadores adaptados a los vehículos comerciales como nuestros camiones", ha subrayado Duclaux.

Otro de los impedimentos para la adopción de una movilidad más eléctrica, según el responsable de Renault Trucks, reside en el precio de la electricidad, que es un factor "importante" para que los clientes se pasen a esta clase de motorización, y un entorno económico que facilite esta transición.

"Si las autoridades europeas o locales quieren que la gente adopte el eléctrico, hay unas medidas que se necesitan", ha expresado el directivo, que recientemente ha llevado este mensaje a la Comisión Europea para explicar que el sector "está listo" pero necesita "acción" por parte de las administraciones.

AJUSTAR LAS REGLAS

El debate a nivel europeo está centrado en las últimas semanas en la posible próxima revisión de los objetivos de emisiones de CO2 por parte de la Comisión Europea, a la espera de que se concrete esta hipotética flexibilización de la normativa en una reunión que se celebrará el próximo 10 de diciembre.

En este contexto, el presidente de Renault Trucks ha apuntado que el porcentaje de vehículos pesados eléctricos es muy bajo, de apenas el 1,5%, y ha señalado que si bien se han cumplido ya algunos objetivos de 2025, se necesita más acción en la parte económica, y espera que se logre la viabilidad en esta propuesta de ajuste de reglas que se está debatiendo.

"Lo que hace falta es realmente la red de cargadores, un entorno económico que ayude a la adopción y también una visibilidad sobre la legislación de CO2", ha insistido.

COMPETENCIA CHINA: PREPARADOS PARA EL RETO, PERO DE FORMA JUSTA

Otro de los asuntos más candentes en el seno de la industria automovilística europea es la creciente presencia de productos chinos en el mercado, algo para lo que Renault Trucks asegura estar "preparado".

Para Duclaux, la fuerza tecnológica de China es un factor relevante, pero cree que la industria europea cuenta con potencial para hacer frente al gigante asiático en caso de una mayor inmersión por su parte en el sector de los vehículos comerciales, a lo que se sumaría una necesaria reducción de costes sin perder de vista la "responsabilidad" de mantener el empleo asociado al sector.

Asimismo, Duclaux aboga por una competencia que sea "justa", lo que pasa por discutir con las autoridades la necesidad de garantizar unas normas equilibradas para todos los competidores del mercado. "No se trata de parar a los chinos, porque tenemos las herramientas para competir, pero que la competencia sea justa", ha advertido.