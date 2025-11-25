Ebro afirma que tiene 1.500 empleados directos y entre 2.500 y 3.000 si se suman indirectos

Archivo - El ceo de Ebro Motors, Pedro Calef, y el presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz. - EBRO - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, y el ceo de Ebro EV Motors, Pedro Calef, han afirmado este martes que la automovilística tiene 1.500 empleados directos y entre 2.500 y 3.000 si se suman los indirectos, y han tachado de "fatigante" el momento actual de la empresa una vez culminada su reindustralización.

En una entrevista a ambos en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press han explicado que Ebro tiene más de 300 personas trabajando en la parte de ingeniería y otras 600 en las líneas de montaje --a tres turnos-- y que, durante el último año, han invertido 85 millones de euros en la nueva línea de soldadura, montaje y pintura.

Han señalado que prevén facturar sobre los 600 millones de euros para 2026, una cifra que en venta de vehículos gira en torno a los 25.000 y 30.000 coches.

Han lamentado que, pese a que España es el segundo fabricante de Europa en automóviles, no haya en el país centros de decisiones como los hay en Alemania o en Francia: "No tenemos nada que envidiar a las grandes potencias del automóvil".

Sobre los vehículos híbridos, han apuntado que estos actualmente son coches eléctricos que llevan un motor de gasolina y que la compañía ha hecho una prueba del Ebro S700, con un resultado de más de 1.370 kilómetros de autonomía con una carga eléctrica y depósito de gasolina.