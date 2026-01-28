Ebro alcanza los 85 concesionarios oficiales en España

Archivo - Concesionario de Ebro. - ALBERT BARDINA - EBRO - Archivo

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ebro cerró 2025 habiendo alcanzado una red de 85 concesionarios oficiales en España, de los que 83 tienen servicio de posventa, informa en un comunicado este miércoles.

La marca ha explicado que el crecimiento de la red "ha sido un elemento estructural del proyecto industrial y comercial" de la empresa, lo que le ha permitido tener una realidad comercial plenamente operativa.

"Todos los puntos de la red han sido concebidos como concesionarios integrales, con capacidad completa de venta, posventa y atención al cliente, y han sido equipados desde su apertura con las herramientas técnicas, los sistemas de diagnóstico y los recursos humanos necesarios para operar conforme a los estándares de la marca", ha explicado la empresa.

Ha añadido que la red comercial ha sido acompañada por una infraestructura logística integrada, con un almacén central de recambios, ubicado en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

El ceo de Ebro, Pedro Calef, ha señalado que "no se trata únicamente de abrir puntos de venta, sino de construir una red fiable, homogénea".