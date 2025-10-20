Ebro anuncia su entrada en el mercado búlgaro, prevista para 2026

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Ebro ha anunciado su entrada en el mercado búlgaro, donde prevé debutar a partir del año que viene y cuyas empresas podrían integrarse en la cadena de suministro de la marca española, informa en un comunicado este lunes.

Lo ha explicado en el marco de un evento celebrado en la ciudad china de Wuhu, sede de Chery, quien ha relanzado la marca Ebro en la Zona Franca de Barcelona junto con el grupo industrial español Ebro EV Motors, y del que es su socio tecnológico.

El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, ha subrayado que se trata de una noticia que "viene a consolidar los buenos resultados de la compañía en España" y que al mismo tiempo supone el primer paso de su expansión internacional, en sus palabras.

La compañía ha hecho hincapié en que el acuerdo entre Ebro y Chery supone, además de un puente tecnológico entre China y Europa, una "oportunidad industrial para otros países del continente".

En este sentido, el miembro del Consejo de Administración de la Ebro Factory, Johnson Xu, ha señalado que empresas búlgaras "podrían integrarse en la cadena de suministro de Ebro, reforzando el componente europeo de la marca".

Con una gama actual que comprende tres modelos SUV --Ebro s400, Ebro s700 y Ebro s800-- con motores de combustión, híbridos e híbridos enchufables, la compañía prevé también alzanzar una producción de 100.000 vehículos "en el medio plazo".