EBRO entra en Croacia y prepara su desembarco en Eslovenia de la mano del grupo Auto Hrvatska - EBRO

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fabricante español de automóviles EBRO ha alcanzado un acuerdo con el grupo Auto Hrvatska para iniciar la comercialización de sus vehículos en Croacia y, en los próximos meses, en Eslovenia, en el marco de su estrategia de expansión internacional y de consolidación de su presencia en el mercado europeo.

La alianza convierte a Auto Hrvatska en el importador y representante oficial de la marca en ambos países, asumiendo las labores de importación, distribución, comercialización y servicio posventa de los vehículos de EBRO.

La firma del acuerdo se ha celebrado este martes en la planta EBRO Factory de Barcelona con la participación del presidente de EBRO Motors Group, Rafael Ruiz; el consejero delegado de EBRO Motors, Pedro Calef; el consejero de EBRO Factory, Xu Jiangsheng; así como el consejero delegado de Auto Hrvatska, Alen Vuksan-Cusa, y su director general, Goran Banden.

Con esta operación, la compañía española replica el modelo utilizado para su entrada en Portugal y Bulgaria, basado en la colaboración con socios locales con experiencia y conocimiento del mercado para impulsar el desarrollo comercial y la atención al cliente.

El presidente de EBRO Motors Group, Rafael Ruiz, ha destacado que la entrada en ambos países supone "un nuevo hito" en la estrategia de internacionalización de la compañía.

"Este acuerdo refuerza nuestro proyecto industrial en Barcelona, desde donde se fabricarán los vehículos destinados a estos mercados. Cda nuevo modelo europeo al que llegamos contribuyen a reforzar la actividad de EBRO Factoria, generar nuevas oportunidades para nuestro ecosistema de proveedores y seguir demostrando que es posible construir una marca española con vocación europea", ha resaltado Ruiz.

Auto Hrvatska cuenta con cerca de 75 años de trayectoria y es uno de los principales grupos de automoción de Croacia, aunque opera de igual forma en 33 centros repartidos entre Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte.

Los vehículos destinados a Croacia y Eslovenia se fabricarán en la planta de Barcelona. EBRO comercializará su gama completa de SUV, integrada por los modelos s400, s700, s800 y s900 con todas las motorizaciones disponibles para estos modelos.