Ebro EV Motors pierde 18 millones hasta junio, pero vende nueve veces más, con 105 millones

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ebro EV Motors obtuvo unas pérdidas netas de 18,3 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone elevar en un 70% los 'números rojos' de 10,8 millones de euros que registró en el mismo periodo de 2024, según ha informado este miércoles la empresa automovilística en un comunicado.

La compañía, que ha reindustrializado la antigua planta de Nissan en Barcelona con su socio chino Chery, ingresó 105,3 millones de euros entre enero y junio de 2025, cifra nueve veces superior (+817%) a la que se anotó en los primeros seis meses del ejercicio anterior.

La firma ha destacado que la facturación semestral estuvo impulsada, principalmente, por "el éxito" en la comercialización de sus nuevos vehículos sostenibles.

Ebro EV Motors, que ha alcanzado una cuota de mercado de 2,52% en el segmento SUV híbrido enchufable, ha celebrado que el primer semestre de este año fue "un periodo marcado por un crecimiento exponencial de su actividad comercial y el avance en su plan estratégico".

VENDE CASI 10.000 VEHÍCULOS HASTA SEPTIEMBRE

Hasta junio, la compañía, que contaba con más de 1.300 empleados, vendió 9.029 vehículos, lo que refleja su "buen" ritmo de crecimiento.

En concreto, 900 empleados forman parte del acuerdo de la mesa de reindustrialización, consolidando así el compromiso de la compañía con la generación de empleo y el impulso industrial, al tiempo que está previsto que antes de acabar este año se ponga en funcionamiento una nueva línea de producción.

Estos resultados, los primeros de Ebro EV Motors que reflejan el "exitoso" lanzamiento al mercado de sus vehículos sostenibles, como los híbridos enchufables, confirman la buena dirección de la compañía, según ha destacado el grupo.