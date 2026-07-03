EBRO impulsa su expansión europea con su desembarco en Bulgaria tras reforzar su producción en España - EBRO

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

EBRO ha anunciado su entrada oficial en el mercado búlgaro, un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional tras iniciar recientemente su actividad en Portugal. La compañía ha materializado su desembarco en el país de la mano del Grupo Cario, que actuará como importador y distribuidor oficial de la marca.

La presentación oficial tuvo lugar en Sofía en un acto institucional al que asistieron representantes del Gobierno búlgaro, encabezados por el presidente de la República, Rumen Radev, así como autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil.

Según ha destacado el presidente de EBRO Motors Group, Rafael Ruiz, la llegada al mercado búlgaro constituye "un paso decisivo" en la estrategia internacional de la compañía.

"Junto a nuestro socio Grupo Cario, iniciamos un proyecto a largo plazo para acercar soluciones de movilidad electrificada innovadoras y accesibles a un número creciente de clientes europeos, al tiempo que fortalecemos la cooperación industrial entre países europeos", ha mostrado Rafael Ruiz.

MÁS PRODUCCIÓN EN LA ZONA FRANCA

En este sentido, EBRO prevé que la nueva línea de producción de su fábrica de la Zona Franca de Barcelona permita incrementar la capacidad de fabricación para atender la demanda procedente de los nuevos mercados europeos en los que está iniciando operaciones.

Hace unas semanas, la firma perteneciente al grupo Chery puso en marcha la nueva línea de producción en su planta de la Zona Franca de Barcelona con la que triplicará su capacidad productiva hasta los 250 vehículos al día, tras realizar una inversión de unos 150 millones de euros.

El acuerdo con Grupo Cario contempla una red inicial de seis puntos de venta distribuidos por Bulgaria, que ofrecerán tanto la comercialización de la gama de vehículos de la marca como los servicios de posventa. Asimismo, ambas compañías crearán un equipo conjunto de alrededor de 80 profesionales con base en Sofía para impulsar el desarrollo de la marca en el país.

Durante el evento, la firma presentó los modelos S700, S800 y S900, además de mostrar su tecnología híbrida enchufable (PHEV). La automovilística considera que Bulgaria representa un mercado con potencial de crecimiento debido a la antigüedad de su parque móvil, la existencia de incentivos para la adquisición de vehículos electrificados y la reciente incorporación del euro como moneda nacional.