Ebro obtiene 2 certificaciones por su gestión de calidad, seguridad vial y sostenibilidad

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha obtenido las certificaciones ISO 9001 y UCA, que acreditan la implantación de un sistema de gestión de calidad basado en la mejora continua y el cumplimiento de las normativas europeas de homologación, seguridad vial y sostenibilidad medioambiental.

La norma ISO 9001 ha sido certificada por LRQA y la UCA depende del Ministerio de Industria y Turismo, según ha informado la automovilística este lunes en un comunicado.

El ceo de Ebro Motors, Pedro Calef, ha defendido que estas certificaciones "son un aval de confianza" para sus clientes y distribuidores, ya que confirman que Ebro trabaja bajo parámetros exigentes.