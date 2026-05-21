Ebro triplica su facturación en el primer trimestre del año, hasta 141 millones de euros

Imagen de dos vehículos de Ebro - EBRO

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística Ebro facturó 141,4 millones de euros hasta marzo, lo que supone un nuevo récord trimestral para la compañía, con un crecimiento del 223,6% respecto al primer trimestre del año anterior, según ha explicado este jueves.

Desglosado por segmentos, las ventas de automoción alcanzaron los 135,4 millones de euros, mientras que los 6 millones de eueros restantes procedieron de otras líneas de negocio.

La firma registró un total de 6.625 matriculaciones durante el primer trimestre de 2026, lo que representa una cuota total de mercado del 2,2%, el doble de la media alcanzada a lo largo de todo el ejercicio 2025, que fue del 1,1%.

Por otro lado, cabe mencionar que en el primer trimestre del año se produjeron por primera vez ventas de vehículos de ocasión, que precisamente proceden de la finalización de los contratos con opción de recompra incorporada anteriormente mencionados, y que ascendieron a 137 unidades.

Dentro de los ingresos de automoción, cabe señalar por primera vez la presencia de la venta de estos vehículos de ocasión que provienen de la finalización de los contratos de venta temporal ('buy-back'), con un impacto relevante en la cuenta de resultados. En concreto, estas ventas temporales, que ascendieron a 1.612 unidades, tuvieron impacto en los costes operativos (derivados de su producción), pero no pueden ser computadas.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) registrado en el trimestre fue de 3,4 millones de euro negativos, lo que está en línea con las expectativas de la compañía de cara a al ejercicio 2026 y mejora sustancialmente el Ebitda registrado en el primer trimestre de 2025.

Esta cifra responde principalmente al impacto en los ingresos de los contratos de 'buy back', el efecto temporal en los costes de personal ocasionado por los empleados contratados a lo largo del primer trimestre para la puesta en marcha de la línea de montaje M1 y los costes asociados a la participación de Ebro en el Rally Dakar, que se celebró en la primera quincena del mes de enero.

"El primer trimestre del año ha supuesto un paso más en la ejecución de la estrategia de negocio de Ebro. Hemos doblado nuestra cuota de mercado y vemos con mucha satisfacción que la aceleración de nuestro proyecto de consolida en el canal de ventas, con unas matriculaciones que se sostienen por encima de las 2.000 unidades mensuales", ha afirmado el presidente de Ebro, Rafael Ruiz.