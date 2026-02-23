Economía/Motor- Llorca, "optimista" por la posible llegada de un fabricante chino de coches eléctricos a Ford Almussafes

El jefe del Consell visita las instalaciones de PowerCo Spain en Sagunto, junto al CEO y al CFO de la compañía, Andreas Rottmann y Javier Rivera - GVA

VALÈNCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado "optimista" sobre la posible llegada de la empresa china Geely, fabricante de vehículos eléctricos, a las instalaciones de Ford Almussafes (Valencia), aunque ha insistido en la necesidad de ser prudentes respecto a las conversaciones sobre esta inversión privada.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas tras una visita a las obras de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt (Valencia). Ford ha mantenido conversaciones con Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes.

Llorca ha defendido que la Comunitat Valenciana "ha vuelto a ser atractiva para la inversión", como a su juicio demuestra el "interés en instalarse" de empresas del automóvil y de otros sectores. Al respecto, ha recordado un reciente viaje de la consellera de Industria, Marian Cano, y del vicepresidente segundo, José Díez, a China para visitar empresas de automoción y "ver sus inquietudes".

Dicho esto, ha remarcado que él es "una persona muy prudente" y no quiere adelantarse "a decir nada, porque le corresponde a la inversión privada que venga a anunciarlo en su momento". "Lo que puedo decir es que trabajamos para que inversiones tan potentes como la de PowerCo lleguen a nuestra tierra", ha añadido.

Preguntado por qué posibilidades reales tiene Geely para que fructifiquen sus negociaciones con Ford, ha afirmado que es "optimista" y ha insistido en que prefiere "ser prudente" porque "deben ser ellos los que anuncien lo que tengan que anunciar cuando llegue a su momento".

Al ser cuestionado por si durante los dos próximos meses visitará algún empresario chino la Comunitat Valenciana para abordar la llegada de inversiones relacionadas con los coches eléctricos, el jefe del Consell ha reiterado que "hay que ser prudentes" porque "estas cuestiones requieren de muchas reuniones, mucho entendimiento, muchísima coordinación".

"BUENAS NOTICIAS A CORTO O MEDIO PLAZO"

"Estamos en el buen camino. Yo creo que, cuando una cosa se hace bien y se planifica bien, van a venir los resultados (...). Yo entiendo que uno quiera transmitir una gran noticia, yo lo que les puedo transmitir es que estamos en el buen camino para poder tener buenas noticias a corto o medio plazo", ha dicho.

Una delegación de ejecutivos de Ford visitó China a principios de febrero para explorar oportunidades, incluido el uso de su planta de montaje en Almussafes. La utilización de estas instalaciones sería beneficiosa para ambas partes, ya que permitiría a Geely evitar el pago de los elevados aranceles europeos sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, al tiempo que daría un nuevo impulso a la planta. Desde 2024, solo ha producido el Ford Kuga. La fábrica tiene una capacidad anual prevista de 400.000 unidades.

El costoso replanteamiento de la estrategia de Ford en materia de vehículos eléctricos ha llevado al fabricante de automóviles estadounidense a recurrir cada vez más a algunas de las marcas más conocidas de China, como BYD y Xiaomi. Las conversaciones entre Ford y Geely se centraron en la fabricación y no incluyeron la posibilidad de compartir tecnologías como la conducción autónoma. Las conversaciones fueron preliminares y es posible que no den lugar a un acuerdo, según la información adelantada hace tres semanas por Bloomberg.