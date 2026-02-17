Mercedes Vitoria contratará a 600 eventuales para activar el tercer turno de trabajo este verano

Archivo - Vista general de una sección de la planta de Mercedes Vitoria (archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercedes Vitoria contratará a unos 600 eventuales para poner en marcha el tercer turno de trabajo a mediados del próximo mes de julio, con lo que pasará de fabricar unas 500 furgonetas diarias, a dos turnos con jornadas de 8,5 horas, a unas 700 diarias con tres turnos de trabajo.

Estas previsiones han sido dadas a conocer este martes por la dirección de Mercedes Vitoria a los sindicatos, en una de las habituales reuniones que mantienen ambas partes para analizar la marcha de la fábrica, que mantiene su ritmo de producción "con normalidad", según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

La producción de la planta alavesa para 2026 se estima en unas 132.000 furgonetas, y la puesta en marcha en verano del tercer turno se mantendrá, al menos, hasta fin de año, han indicado las citadas fuentes.

La planta de Mercedes-Benz en Vitoria inició el pasado mes de septiembre la producción de los primeros vehículos preserie del nuevo VLE totalmente eléctrico, basado en la plataforma VAN.EA, preparándose así para el inicio de la producción en serie, que arrancará próximamente.

La planta de Vitoria producirá inicialmente el nuevo VLE 100% eléctrico (en formato premium), el Clase V, la Vito y la eVito de forma totalmente flexible en función de la demanda individual de los clientes. El VLE se integra en la producción en la planta de Vitoria, inicialmente como vehículo eléctrico, para contar más tarde también con un motor de combustión de última generación.

Esto significa que diferentes modelos de vehículos Mercedes-Benz salen de la misma cadena de montaje con "total flexibilidad". Para ello, se revisaron y adaptaron exhaustivamente todos los procesos de producción, de forma "digital, flexible, eficiente y sostenible", apuntó la compañía.