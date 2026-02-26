La edad media de los coches en España sube hasta los 14,6 años de antigüedad en 2025

Archivo - Varios coches en la autovía - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La edad media de los turismos ha escalado en 2025 hasta los 14,6 años, 0,1 años más que en el año anterior y casi 3 años más de media que hace diez años (en 2015 la antigüedad media era de 11,7 años), según el último informe elaborado por Ideauto a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), y divulgados este jueves por Anfac.

Esta tendencia al envejecimiento no solo afecta a los turismos. Los vehículos industriales registran una media de 15 años, seguidos por los comerciales ligeros con 14,8 años. En contraste, los autobuses se mantienen como el segmento más joven del parque, con una media de 11,1 años, logrando reducir su antigüedad en 0,42 años respecto al periodo anterior.

El volumen total de vehículos en España ha aumentado un 1,3% hasta alcanzar las 31.706.927 unidades, siendo los automóviles a partir de 10 años de antigüedad los que mayor representación tienen con el 62% del parque. Dentro de este rango de edad, el mayor segmento es el de vehículos con más de 20 años, que ya suponen el 29,3% de la cuota total. Por el contrario, los vehículos nuevos (de menos de 5 años), aunque aumentan su presencia un 6,7%, representan una menor parte con el 17,3% del parque total.

UNO DE CADA DIEZ VEHÍCULOS YA ES ETIQUETA CERO Y ECO

La radiografía del etiquetado medioambiental muestra una mejora lenta pero constante. Los vehículos sin distintivo ambiental han descendido un 7,8%, situándose en 7,75 millones de unidades. Sin embargo, todavía representan el 24,5% del parque móvil.

En el lado positivo, los vehículos con Etiqueta Cero han protagonizado el mayor salto con un incremento del 50,9%, aunque su presencia total sigue siendo testimonial con un 2,3% de cuota. Por su parte, la Etiqueta ECO ya está presente en el 7,3% de los vehículos en España tras crecer un 29,1% en el último año.

En cuanto a la propulsión, el diésel mantiene su hegemonía con 18.098.867 unidades (57,1% del parque), a pesar de un ligero descenso del 1,8%. Los vehículos de gasolina representan el 33,2%. La nota destacada la ponen los electrificados (PHEV y BEV), que ya suman 746.510 unidades y aumentan su presencia hasta el 2,4% del parque total, siendo en su mayoría turismos.

"A pesar del esfuerzo de las marcas por impulsar la electrificación, es preocupante que casi un tercio de nuestros vehículos superen los 20 años de antigüedad. Esto supone que siguieron en circulación más de 9,2 millones de vehículos con más de 20 años, lo que preocupa no solo por las emisiones, sino por la falta de sistemas de seguridad avanzada (ADAS) que salvan vidas en las carreteras", ha alertado el director general de Anfac, José López-Tafall.