Electra amplía su modelo de negocio y dará acceso a 800.000 puntos de recarga en Europa

Archivo - Uber elige a Electra para acelerar la electrificación de su flota en España y Francia - ELECTRA - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El operador europeo de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos, Electra, ha anunciado un cambio de su modelo de negocio hacia proveedor de servicios de movilidad eléctrica (eMSP), lo que permitirá a sus usuarios acceder a una red de 800.000 puntos de recarga distribuidos por toda Europa.

La compañía mantendrá su actividad como operador de infraestructuras de recarga, al tiempo que incorpora una nueva línea de servicios que permitirá utilizar también redes de otros operadores europeos. De este modo, los conductores podrán localizar, planificar, iniciar y pagar las recargas desde una misma plataforma, tanto en la red de Electra como en las infraestructuras integradas.

Según ha explicado el consejero delegado de Electra en España, Bastien Verot, esta iniciativa busca simplificar la experiencia de recarga de los usuarios de vehículos eléctricos, tradicionalmente caracterizada por la necesidad de utilizar diferentes aplicaciones y tarjetas en función del operador.

"Recargar vehículos eléctricos fuera de casa ha sido durante mucho tiempo una experiencia fragmentada. Hoy, Electra está preparada para responder al despliegue definitivo de la movilidad eléctrica con estaciones de recarga ultrarrápida, una aplicación que actúa como un copiloto inteligente y un sistema de precios transparentes", ha señalado Verot.

300 PUNTOS DE RECARGA EN ESPAÑA AL TÉRMINO DE 2026

En paralelo, Electra continúa desarrollando su red de infraestructuras de recarga ultrarrápida. Actualmente, sus estaciones permiten recuperar hasta 400 kilómetros de autonomía en 12 minutos e incorpora pantallas LED con información sobre el estado de la recarga, la disponibilidad, la potencia y el coste del servicio.

Igualmente, la compañía dispone de más de 750 estaciones en Europa, con más de 4.500 puntos de recarga. En España cuenta con más de un centenar de puntos operativos, principalmente en Madrid y Barcelona, y prevé alcanzar los 300 puntos durante 2026. Según sus previsiones, alrededor del 75% de estas instalaciones estarán ubicadas en los núcleos urbanos de ambas ciudades.

TECNOLOGÍA PROPIA

La aplicación cuenta con un desarrollo propio por parte de la compañía. No obstante, Electra ha implantado previamente soluciones como Autocharge, Plug & Charge o la integración de baterías estacionarias y energía solar.

La compañía ya mantiene acuerdos con fabricantes de automóviles como Stellantis, MG Motor y Honda para integrar sus servicios en los vehículos, así como con operadores de movilidad como Cabify, Uber y Bolt, y empresas logísticas como DHL y Chronopost, que utilizan su red para la recarga de sus flotas.

La nueva aplicación incorpora un algoritmo que analiza en tiempo real factores como la potencia disponible, la ubicación, el precio y la fiabilidad de los distintos puntos de recarga, con el objetivo de recomendar la opción que mejor se adapte a las preferencias configuradas por el usuario, ya sea priorizando el coste, la cercanía o la velocidad de carga.

Según la empresa, la plataforma no aplica comisiones adicionales sobre las sesiones de recarga realizadas en las redes integradas y muestra el precio definitivo antes del inicio de cada operación, que permanece invariable durante toda la sesión.

Este sistema también tiene en cuenta la disponibilidad de los cargadores en tiempo real, de forma que, si el punto inicialmente previsto se encuentra ocupado, la aplicación puede sugerir automáticamente una alternativa cercana.