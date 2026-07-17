Electra inaugura su séptima estación de carga ultrarrápida en Madrid - ELECTRA

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El operador europeo de recarga ultrarrápida, Electra, ha anunciado este viernes la inauguración de su nueva electrolinera en Rivas-Vaciamadrid, la séptima en la Comunidad de Madrid y la decimoquinta en España de la compañía.

Electra ya cuenta con más de 100 puntos de recarga activos y un ambicioso plan de expansión que prevé superar los 300 en 2026. La mayoría de sus ubicaciones están estratégicamente situadas Madrid y Barcelona para responder a la demanda en ciertas zonas de ambas ciudades.

En concreto, en la Comunidad de Madrid la compañía tiene prevista la inauguración de otras seis instalaciones antes de que acabe el año, completando así un total de 13 en la región.

La nueva estación, ya operativa, se encuentra ubicada en el parking exterior del Parque Comercial Rivas Futura, y cuenta con 8 puntos de recarga ultrarrápida de 300 kW, capaces de cargar completamente un vehículo eléctrico en solo 15 minutos. En el primer año, Electra estima unas 45 sesiones de recarga diarias, gracias a las cuales, se ahorrarán unas 323 toneladas de CO2 en la localidad.

"Esta electrolinera no solo supone un paso más de nuestro despliegue en Madrid, sino que además se encuentra en una localización estratégica que cubre la zona sureste, la increíble afluencia del Parque Comercial, y también la vía de conexión entre la capital y Valencia. Ahora más cómoda, accesible y potente para todos los usuarios de vehículo eléctrico", ha explicado el consejero delegado de Electra, Bastien Verot.