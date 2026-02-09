Electra triplica sus ingresos en 2025 y cierra el año con 664 estaciones en Europa

Electra - ELECTRA

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Electra, empresa francesa de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos, cerró 2025 con 664 estaciones de recarga --unos 4.000 puntos en total-- en toda Europa, un incremento del 66% respecto a los 400 de 2024, al tiempo que ha triplicado sus ingresos respecto al año anterior.

En España, la compañía ya cuenta con 10 estaciones, todas ellas abiertas en 2025, y está trabajando en la construcción y puesta en marcha de 40 más que se inaugurarán en 2026.

En este pasado ejercicio, la empresa ha levantado 433 millones de euros, que suman un capital asegurado de 1.000 millones. "La compañía, que espera alcanzar rentabilidad en 2026, refuerza su posición estratégica en el mercado de recarga europeo y se prepara para un crecimiento estable y sostenido", ha apuntado.

A lo largo de 2025, Electra ha simplificado la experiencia del usuario de forma tangible. El lanzamiento de las nuevas Electralineras, como nuevo concepto de estación de recarga eléctrica con marquesina fotovoltaica acoplada con batería de almacenamiento de energía y conectada digitalmente a la aplicación móvil, ha mejorado la previsibilidad y la fluidez de la carga.

También ha supuesto un avance tecnológico la integración de la IA en estas estaciones conectadas, ya que permite la monitorización en tiempo real, una mejor interacción del usuario y el acceso a datos operativos clave, a la vez que satisface las necesidades de los gestores de flotas.

CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN, OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

En 2026 Electra entra en una fase de despliegue selectivo e intensivo. Este año la compañía prevé alcanzar el hito de la rentabilidad operativa, una condición esencial para impulsar la inversión y el escalado de forma sostenible. El objetivo es alcanzar las 1.300 estaciones y más de 7.500 puntos de carga en 2027, y situarse entre los tres principales operadores europeos de recarga por energía suministrada.

Para lograrlo, en estos próximos años, la compañía priorizará estaciones más grandes, potentes y escalables, capaces de soportar altas tasas de utilización y gestionar la congestión. Su estrategia se basa en la densificación de las zonas ya activas, la expansión específica a nuevos países y adquisiciones oportunas.

Al mismo tiempo, Electra continuará con su estrategia basada en suscripción "con ofertas claras, precios transparentes y mecanismos de precios dinámicos, equilibrando la accesibilidad para los usuarios con la rentabilidad".

"El objetivo ya no es solo ampliar la cobertura geográfica, sino preparar la red para un rápido aumento del uso, a medida que la flota de vehículos eléctricos crece con modelos más asequibles que ofrecen mayor autonomía y una carga más rápida. Tenemos el capital, tenemos la tecnología, el conocimiento y una base fiable y probada sobre la que trabajar. Estamos seguros de que nuestra red de recarga ultrarrápida está preparada y bien posicionada para el aumento del parque de vehículos eléctricos", ha concluido el consejero delegado de Electra en España, Bastien Verot.