La electrificación del parque automovilístico en España avanza con "enorme" disparidad, según OBS

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MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El objetivo de implantación del vehículo eléctrico en 2025 se ha cumplido "con holgura", según el VI Informe Movilidad Eléctrica en España de OBS Business School, aunque hay una "enorme" disparidad territorial.

Así lo constata la institución en esta última edición, en la que se refleja que mientras Madrid cuadruplica el objetivo (414%), y lo superan Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco y Navarra, Ceuta se queda en el 33% y Extremadura en el 52%.

A su vez, a cierre del primer semestre 2026 solo se cubre el 17,5% del objetivo de 5,5 millones de vehículos eléctricos fijado para 2030 por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). "Se trata de un objetivo alcanzable, pero solo a un ritmo de adopción como el marcado por el Reino Unido", afirma el informe.

En el primer semestre de este año los turismos electrificados han crecido un 37,9% hasta suponer el 21,8% del total de vehículos. Los eléctricos puros han duplicado a los diésel. Sin embargo, el parque de turismos enchufables apenas representa todavía el 2,3% del total.

Por tipo de vehículo, España avanza con una fuerza desigual. Los turismos eléctricos puros (BEV) crecieron un 77,1% en 2025 mientras los híbridos enchufables (PHEV) aumentaron aún más, un 111,7%, convirtiendo a España en el único país europeo donde el PHEV supera al BEV en ventas. En el primer semestre de 2026 se ha confirmado esta tendencia.

A nivel mundial, se vendieron en el primer semestre 9,2 millones de automóviles eléctricos, un 24% de la cuota de mercado, pero con un descenso respecto al pasado año del 1%. Esta bajada está condicionada principalmente por China, donde las ventas disminuyeron cerca de un 20%, mientras Europa registró un crecimiento del 30%.

En el segundo trimestre de este año las ventas mundiales de eléctricos remontaron con fuerza, en parte debido a la volatilidad de los combustibles derivada de la crisis en Oriente Medio, y batieron récord en 50 países. Se prevé que en 2026 alcancen el 29% de las ventas mundiales.

EL PRECIO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

En lo que se refiere al precio del vehículo eléctrico, el informe señala que este bajó el año pasado por primera vez (-4,6%) hasta quedar por debajo del precio del híbrido enchufable (PHEV), aunque aún un 6,7% por encima del precio medio de un vehículo.

De su lado, en cuanto a la infraestructura de recarga, España dispone de una industria nacional que en 2025 facturó 305 millones de euros, con una producción de 302.000 unidades, de las que 257.000 se exportaron a otros países (el 85% de la producción). El sector destinó 60 millones de euros a I+D y proyecta un crecimiento del 15%.

Pero a pesar de los avances, España continúa sin alcanzar el objetivo que se estableció para 2023 y se encuentra en torno al 17% del objetivo Pniec de 340.000 puntos de recarga para 2030, a menos de 4 años del plazo. "La desconexión entre despliegue y demanda amenaza el avance del coche eléctrico", avisa OBS.

De nuevo, se aprecia desigualdad territorial. Madrid multiplica por más de siete la ratio de vehículos por cargador de Extremadura (37,7 frente a 5,3). El principal freno estructural son los plazos de conexión a la red, que en España se alargan hasta 3 años frente a los 5-12 meses de los países vecinos, un retraso que ya ha costado más de 263 millones de euros en lo que va de 2026.