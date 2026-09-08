El "emocionante" universo GT de Kia se sube al coche eléctrico: Los EV3, el EV4 y EV5 ya tienen versión GT en Europa

Kia amplía su gama GT con los modelos EV3 GT, EV4 GT y EV5 GT para llegar a más clientes - KIA

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Kia ha ampliado su gama de modelos GT totalmente eléctricos en Europa con la presentación de los Kia EV3 GT, el Kia EV4 GT y el Kia EV5 GT, con los que busca ofrecer las habituales características de esta línea, marcada por una respuesta dinámica, un control seguro y una conexión más estrecha entre el conductor y el vehículo.

Los modelos EV3 GT, EV4 GT y EV5 GT marcan el siguiente paso en la estrategia de Kia en materia de vehículos eléctricos de altas prestaciones. En conjunto, aplican el carácter GT de la marca en un SUV compacto, un hatchback con carrocería baja y un fastback, así como en un SUV del segmento C.

Los tres nuevos modelos Kia GT combinan la tracción total de doble motor con el sistema Virtual Gear Shift, el Active Sound Design, interfaces específicas para la gama GT y detalles de diseño distintivos.

"Con los modelos EV3 GT, EV4 GT y EV5 GT, llevamos la experiencia Kia GT a nuevos segmentos y hacemos que el rendimiento eléctrico sea accesible a un abanico más amplio de clientes", ha explicado el vicepresidente de Producto, Marketing y Experiencia del Cliente de Kia en Europa, Pablo Martínez Masip.

Los nuevos Kia GT están equipados con tracción total de doble motor, el modo GT, una dirección precisa, suspensión controlada electrónicamente y una mayor estabilidad en las curvas, lo que permite crear una conexión más sólida entre el conductor, el vehículo y la carretera. Estas tecnologías contribuyen a una respuesta más inmediata y segura, ya sea al acelerar, al tomar curvas o al recorrer largas distancias.

La identidad Kia GT también se plasma a través del diseño. Los detalles exteriores e interiores exclusivos GT, los característicos toques en verde neón, los asientos deportivos semi-baquet exclusivos del GT, el volante específico para el GT, las llantas de aleación GT de 20 pulgadas y las interfaces digitales específicas confieren a los nuevos GT un carácter visual que otorga personalidad propia a cada vehículo.

TRES MODELOS, TRES "EMOCIONANTES" ESCENARIOS

El Kia EV3 GT lleva la filosofía GT de Kia al segmento de los SUV compactos, creando una versión más ágil y emocionante del vehículo eléctrico multifuncional de Kia. Con un sistema de tracción total de doble motor que desarrolla 215 kW (292 CV) y un par de 468 Nm, el EV3 GT acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos.

Los asientos deportivos semi-baquet propios de la versión GT, con acabados en ante y detalles en verde neón; el Performance Timer; el sistema de sonido premium Harman Kardon; y las tecnologías GT, como el GT Mode, el Launch Control, el Control eléctrico de vectorización dinámica de par (Dynamic Torque Vectoring Control), la Preview Electronic Controlled Suspension, el Virtual Gear Shift y el Active Sound Design, contribuyen a crear un habitáculo y una experiencia de conducción más envolventes y distintivos.

A continuación, el Kia EV4 GT aplica la filosofía GT de Kia al diseño, con versiones de carrocerías hatchback y fastback orientadas a la conducción en carretera. El EV4 GT es capaz de alcanzar una autonomía de hasta 537 km según el ciclo WLTP en la versión fastback y de hasta 505 km en la versión hatchback.

En este modelo, Kia pone mayor énfasis en la agilidad, la conexión con el conductor y una dinámica fluida. Su perfil más bajo y sus proporciones orientadas a la carretera favorecen una sensación de conducción más conectada, mientras que las tecnologías específicas del chasis GT mejoran la precisión, la capacidad de respuesta y la seguridad en las curvas.

En el interior, los asientos deportivos semi-baquet exclusivos del GT y el volante de tres radios, el acabado interior Black & Neon, la proyección del logotipo GT bajo las puertas delanteras, el Performance Timer y el sistema de sonido premium Harman Kardon se combinan para crear un entorno de conducción "más centrado y emotivo".

Por su parte, el EV5 GT plasma la filosofía de los GT eléctricos de Kia en un modelo más espacioso y refinado, ampliando la la gama GT de Kia al segmento C-SUV. Combina un rendimiento mejorado, gracias a su sistema de doble motor. Su sistema de propulsión con tracción total tiene una potencia de 225 kW (306 CV) y 480 Nm de par, lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos. El EV5 GT utiliza una batería de 81,4 kWh y alcanza una autonomía según el ciclo WLTP de hasta 476 km.