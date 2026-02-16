Los empleados de Renault cobrarán un 3,9% más por la aplicación de las cláusulas del Convenio Colectivo

Archivo - Fábrica de Renault en Valladolid. - RENAULT - Archivo

VALLADOLID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Renault España cobrarán un 3,9 por ciento más por la aplicación de las cláusulas de revisión salarial del Convenio Colectivo 2025, según ha informado este lunes el sindicato UGT, uno de los firmantes junto con la SCP (Sindicato de Cuadros y Profesionales) del acuerdo alcanzado con la Dirección de la Empresa.

Esta subida salarial se ha constatado en la reunión de la Comisión Mixta de Vigilancia e Interpretación del Convenio Colectivo 2025 celebrada este lunes en la que se ha revisado la evolución del IPC sobre la previsión inicial realizada para el pasado año.

Según ha recordado UGT, la previsión aplicada en nómina de enero fue de un 2,1 por ciento mientras que los datos oficiales del INE han elevado el porcentaje al 2,9 por ciento, por lo que cabe aplicar la cláusula de revisión salarial pactada en el Convenio 2025.

Esto supone que hay que sumar el IPC más uno que se alcanzó en el citado acuerdo firmado por UGT y SCP, más el 0,8 de desviación del IPC en 2025, lo que alcanza un incremento salarial consolidable a tablas del 3,9 por ciento. A modo de ejemplo, UGT ha cifrado en 892,04 euros brutos al año el incremento para un oficial de 3ª nivel 7.

UGT ha explicado que también serán actualizados el resto de los conceptos afectados por este incremento salarial y ha informado de que en la nómina de febrero se incluirá una paga única de cerca de 140 euros (dependerá de la categoría y nivel) correspondiente a los atrasos del IPC de 2025.

"El tiempo no hace nada más que dar por bueno el acuerdo que alcanzamos UGT y SCP con la Dirección de la Empresa y la importancia que tiene pactar salarios por encima del IPC y garantizar el poder adquisitivo mediante la cláusula de revisión salarial", ha destacado el sindicato.