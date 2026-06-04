Endesa presentará con Ayvens en la Feria VEM su ecosistema de productos para la movilidad sostenible - ENDESA

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa y Ayvens participarán de forma conjunta en la undécima edición de la Feria del Vehículo Eléctrico (Feria VEM 2026), donde presentarán su ecosistema interconectado de productos y servicios que facilitan la transición hacia la electrificación y la movilidad sostenible.

Por ejemplo, Endesa presentará su propuesta de renting eléctrico desarrollado por ambas compañías, Endesa Drive, que integra en una sola cuota el coche, cargador doméstico, carga en vía pública bonificada con hasta 15.000 kilómetros y tarifa de luz con descuento para cargar en el hogar.

Gracias al primer renting eléctrico diseñado por Ayvens y Endesa, los clientes podrán contar con un servicio que integra, en un único contrato y una sola cuota fija mensual, una solución completa de movilidad. La propuesta incluye el renting de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, con distintos modelos disponibles, junto con todos los servicios asociados.

"Endesa Drive permite eliminar muchas de las barreras que todavía existen en torno a la electrificación, integrando en una única cuota mensual todos los servicios necesarios para disfrutar de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable con total tranquilidad", destacan ambas compañías.

Endesa ha alcanzado ya 7.162 puntos de recarga instalados por toda España, lo que supone un crecimiento del 10% respecto al año anterior. En todas las comunidades autónomas y en el 100% de las provincias hay equipos instalados, operativos o en despliegue.

La compañía ha reforzado especialmente su apuesta por la recarga de alta potencia. Solo el año pasado, cuatro de cada diez cargadores instalados por Endesa fueron de alta potencia, con un total de 1.053 puntos ultrarrápidos desplegados en España -con potencias de 150, 300 y 350 kW-, lo que supone un 15% más que en 2024 y representa el 38% de todas las instalaciones del ejercicio.