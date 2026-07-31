Endesa provisiona 208 millones para su plan de transformación, que contempla la salida de 230 empleados

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MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha definido un Plan de Transformación dentro de su Plan Estratégico 2026-2028 en el que contempla la puesta en marcha de un programa de medidas voluntarias de suspensión o extinción de la relación laboral para el periodo 2026-2029, dirigido a un número aproximado de 230 empleados.

La adhesión al programa tendrá carácter estrictamente voluntario para los trabajadores que cumplan los requisitos establecidos, siendo las condiciones sustancialmente similares a las aplicadas en ejercicios anteriores. Dichas salidas afectarán a apenas un 2,5% de la plantilla total del grupo, que ascendía a 8.924 empleados a 30 de junio de 2026.

La implantación de este programa conllevará el reconocimiento contable de una provisión, con un impacto bruto no recurrente estimado, de aproximadamente 208 millones de euros en el resultado consolidado del ejercicio 2026. Dicho impacto no tendrá efectos sobre la política de remuneración al accionista correspondiente al ejercicio 2026

Así lo ha comunicado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la representación legal de los trabajadores, como parte de las actuaciones previstas para la ejecución del Plan de Transformación.

El Plan de Transformación está orientado a profundizar en la optimización del modelo operativo, acelerar el cambio y la digitalización de procesos y mejorar de forma estructural la eficiencia y competitividad de la Sociedad.

Entre las diversas iniciativas se incluyen la simplificación organizativa, la revisión de procesos y del perímetro de actividades, la racionalización del modelo de prestación de determinados servicios y la adaptación de la organización y de los recursos asociados, apoyando la evolución del modelo operativo previsto en el Plan Estratégico.