Las entregas de Stellantis aumentan un 13% en el tercer trimestre, hasta 1,3 millones de unidades

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha enviado 1,3 millones de unidades en el tercer trimestre del año, lo que supone un incremento del 13% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado este viernes la compañía automovilística.

La mayor parte de este aumento se debió a Norteamérica, respaldado también por el crecimiento interanual de los envíos en Europa Ampliada y Oriente Medio y África.

En concreto, Norteamérica registró una recuperación particularmente fuerte en el tercer trimestre, con un crecimiento de los envíos del 35% interanual, lo que se traduce en aproximadamente 104.000 unidades, hasta llegar a 403.000 vehículos en total.

Las ventas en Europa ampliada durante el tercer trimestre aumentaron aproximadamente en 38.000 unidades, lo que representa un incremento interanual del 8%, hasta llegar a 534.000 registros.

En las demás regiones de Stellantis, los envíos crecieron en 10.000 unidades netas en total, lo que representa un incremento interanual del 3%, impulsado principalmente por un aumento del 21% en Oriente Medio y África, parcialmente compensado por una modesta disminución del 3% en los envíos a Sudamérica.

En Sudamérica, la modesta reducción interanual de 7.000 unidades en el tercer trimestre de 2025 refleja principalmente una base de comparación inusualmente alta en el tercer trimestre de 2024, cuando Stellantis recuperó los envíos a Brasil que se habían retrasado por las inundaciones del segundo trimestre de 2024 en Rio Grande do Sul.

El aumento de 16.000 unidades en los envíos a Oriente Medio y África (hasta llegar a 94.000 registros) reflejó principalmente aumentos en Argelia, donde la producción local de productos FIAT se ha expandido, así como la evolución positiva del mercado en Turquía y Egipto.