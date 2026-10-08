Eslovaquia aprobará el sistema de conducción automatizada de Tesla "en los próximos días"

Conducción automatizada total supervisada (FSD) de Tesla - TESLA

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Eslovaquia podría aprobar "en los próximos días" el sistema de conducción automatizada de Tesla (FSD, por sus siglas en inglés), a la espera de enviar una carta de reconocimiento del sistema de homologación que fue aprobado por el órgano regulador de Países Bajos, el primer país de la Unión Europea en el que la tecnología del fabricante estadounidense recibió luz verde.

"Tesla FSD estará disponible pronto en Eslovaquia. Estamos trabajando para garantizar que nuestros conductores también puedan utilizar el sistema moderno que aumenta la seguridad. Hemos negociado con Tesla y va por buen camino", ha trasladado el ministro de Transportes de Eslovaquia, Jozef Raz.

Aunque el ministro ha adelantado que el sistema estará disponible "pronto", también ha recordado al conductor la importancia de tener "cuidado". "Tú sigues siendo el conductor, y tú eres el responsable de los coches. Hacemos esto por ti", ha subrayado.

Eslovaquia se pronuncia así en la misma línea que el Gobierno de Alemania, que considera que el nombre de 'Full Self-Driving Supervised' resulta algo engañoso, ya que no se trata de un sistema que asuma la conducción por completo, sino de un sistema de asistencia que puede ayudar en ciertas tareas, como acelerar, frenar y girar el volante.

"El conductor debe permanecer atento en todo momento. El gobierno alemán adopta un enfoque tecnológicamente neutro, pero centrado en la seguridad.", ha apuntado el Ministerio Federal de Transportes de Alemania, que ha añadido que Tesla ha propuesto cambiar el nombre del sistema a 'Tesla Assisted Driving'.

APROBACIÓN EN NUEVE PAÍSES, CON CIERTOS REQUISITOS DE SEGURIDAD

Actualmente, la aprobación del sistema de asistencia al conductor de Tesla se está debatiendo a nivel europeo, a la espera de su aprobación en el conjunto del bloque comunitario. Con su posible y próxima votación a favor en Eslovaquia, ya serían nueve los países de la UE en los que se podría utilizar el sistema.

El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) ha pedido recientemente a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) retrasar la votación de la aprobación del sistema de Tesla, hasta que haya concluido un debate sobre ciertos aspectos relacionados con la velocidad.

"No se debe someter a votación la aprobación del FSD hasta que haya concluido un debate público sobre si las normas subyacentes deben ampliarse para permitir la conducción sin manos y las maniobras iniciadas por el sistema fuera de las autopistas", ha manifestado el consejo en un comunicado.