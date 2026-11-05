Archivo - España alcanza los 54.275 puntos de recarga operativos, un 8,5 % más que a cierre de 2025, según Aedive - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La red de infraestructuras de recarga de acceso público para vehículos eléctricos en España ha alcanzado los 54.275 puntos operativos a fecha de 1 de noviembre de 2026, lo que representa un incremento del 8,5% en comparación con las cifras registradas al cierre de 2025, según los datos difundidos por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

El informe de la organización destaca un impulso significativo en el despliegue de las estaciones de alta potencia. En concreto, los puntos de carga ultrarrápida de más de 350 kW se han incrementado un 33,5%, mientras que los conectores del tramo entre 150 kW y 350 kW han crecido un 31,82%. No obstante, tan solo suponen 991 y 4.213 accesos, respectivamente.

Por su parte, la infraestructura de carga rápida (de 50 a 150 kW) ha registrado un avance del 10,80% en lo que va de año, con un total de 11.084 cargadores disponibles en España con esta potencia. De igual manera, hay 2.227 cargadores entre 22 kW y 50 kW, un 13% menos.

A su vez, el 60% de la red actual, 32.494 ubicaciones de carga, corresponden a cargadores con potencia entre 7,4 kW y 22 kW que aunque son mejores para el uso semanal del coche para salvaguardar la batería, éstos suelen usarse entre 3 y 5 horas para completar una carga del 10 al 80% de la batería. Igualmente, hay disponibles 3.266 puntos con capacidades menores a 7,4 kW (una potencia que ya se puede utilizar incluso en cargadores domésticos).

Por distribución geográfica, Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana se consolidan como los territorios líderes en la implantación de esta red. Entre las cuatro regiones concentran cerca del 60 % del total de los puntos de recarga públicos en el conjunto del país.

El director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, ha valorado de forma positiva la evolución de la red en este tramo final del año, subrayando que las infraestructuras "ya no pueden esgrimirse como una barrera para la movilidad eléctrica". A su juicio, el aumento sostenido en la instalación de puntos de alta potencia y el incremento en la calidad y fiabilidad de la red permiten responder a la demanda de los usuarios y acompañar la marcha de las matriculaciones.

No obstante, Pérez de Lucia ha instado a seguir fomentando los puntos de recarga en corriente alterna en zonas urbanas y periurbanas por considerarlos "clave para extender y acelerar la adopción del vehículo eléctrico".