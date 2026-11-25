Archivo - España duplicó las ventas de eléctricos en 2025, pero frenó su avance en cero emisiones, según Allianz - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

España duplicó el peso de los vehículos eléctricos en las matriculaciones de coches nuevos durante 2025, hasta alcanzar el 20% del mercado frente al 11% registrado en 2024, aunque ha ralentizado su avance hacia la neutralidad climática por el estancamiento de las energías renovables y el aumento de las emisiones, según el 'Allianz Green Transition Tracker 2026', elaborado por Allianz Research.

El informe sitúa a España en el puesto 17 de un total de 65 economías analizadas, con una puntuación de 32 puntos y una mejora de 0,7 puntos respecto al año anterior. Esta evolución se encuentra por debajo del avance medio mundial, de dos puntos, y del registrado por la Unión Europea, de 2,2 puntos.

De esta forma, España ha recorrido aproximadamente un tercio del camino hacia sus objetivos de cero emisiones netas y se sitúa por delante de Francia (puesto 21) e Italia (22), aunque por detrás de Alemania, Suecia y Rumanía.

EL ESTANCAMIENTO DE LAS RENOVABLES, EL PRINCIPAL OBSTÁCULO

Sin embargo, Allianz Research identifica el sector energético como el principal desafío pendiente para España. Después de crecer un 12% el año anterior, la producción de energías renovables se ha estancado, mientras que la cuota de fuentes de energía bajas en carbono ha descendido del 76,7% al 74,6%.

A esta evolución se suma un incremento del 2% de las emisiones durante 2025, una combinación de factores que, según el informe, dificulta el cumplimiento de los objetivos climáticos.

De mantenerse la tendencia actual, España no alcanzaría el objetivo de cero emisiones netas dentro de este siglo, advierte Allianz Research.

"España está logrando avances alentadores en materia de movilidad eléctrica, con una rápida aceleración de la adopción de vehículos eléctricos. La disminución de las emisiones per cápita basadas en el consumo es otra señal positiva. Sin embargo, la ralentización de la generación de electricidad renovable y el aumento de las emisiones totales muestran que los avances siguen siendo desiguales", ha señalado la directora de Investigación Temática y de Políticas de Allianz Research, Katharina Utermoehl.

En este sentido, la experta considera que acelerar la inversión en redes eléctricas, almacenamiento y energías renovables, junto con una mayor flexibilidad en la demanda de electricidad, será fundamental para mantener la transición energética y volver a encaminar a España hacia el objetivo de cero emisiones netas.

LAS RENOVABLES SUPERAN AL CARBÓN A ESCALA MUNDIAL

En el ámbito internacional, el informe constata que la mayoría de los países continúa avanzando hacia las cero emisiones netas, aunque a un ritmo insuficiente para cumplir los objetivos climáticos internacionales.

De las 65 economías analizadas, 56 mejoraron su puntuación durante los últimos doce meses, pero solo alrededor de un tercio mantiene una trayectoria compatible con el Acuerdo de París. Luxemburgo, Dinamarca y Estonia encabezan la clasificación mundial.

Según las estimaciones de Allianz Research, al ritmo actual el objetivo global de cero emisiones netas no se alcanzaría hasta 2064, catorce años más tarde de lo previsto.

El estudio también identifica un punto de inflexión en la generación eléctrica mundial. En 2025, las energías renovables se convirtieron por primera vez en más de un siglo en la principal fuente de electricidad, con una cuota del 33,5%, por delante del carbón, que representó el 33,2%.

Además, el 99% de la nueva capacidad eléctrica instalada procedió de fuentes renovables. El abaratamiento de las tecnologías limpias y el encarecimiento de los combustibles fósiles están acelerando esta transición en numerosos mercados, aunque persisten riesgos relacionados con el aumento de la demanda eléctrica, los cuellos de botella en las redes y la incertidumbre política y comercial.

Por último, Allianz prevé que las emisiones de CO2 procedentes de los combustibles fósiles podrían disminuir alrededor de un 0,5% este año, lo que supondría el primer descenso fuera de un periodo de recesión.