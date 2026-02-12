Euromaster incrementa cerca de un 8% su facturación en 2025, hasta superar los 463 millones

Euromaster incrementa su facturación cerca de un 8% hasta superar los 463 millones de euros - EUROMASTER

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La red de talleres Euromaster incrementó un 7,7% su facturación en 2025 en España, hasta superar los 463 millones de euros, cifra que incluye tanto los centros propios como los franquiciados.

Además, la facturación total en toda la Península Ibérica (Portugal y Andorra) superó los 543 millones de euros. En cuanto a cuota de mercado, la compañía cerró el ejercicio con cerca del 7% en vehículos ligeros y más del 25% en vehículos industriales.

En 2025, Euromaster cerró su red de talleres con 554 centros, de los cuales 453 se encuentran en España, mientras que el centenar restante se distribuye entre Portugal y Andorra. De esta forma, la empresa avanza hacia su objetivo de ofrecer cobertura en todo el mercado ibérico para 2026 y dar servicio al parque de vehículos ligeros y camiones. Solo en los últimos cinco años, desde 2020, la red ha crecido casi un 50%.

Asimismo, Euromaster continúa afianzando su posición de liderazgo en la distribución de neumáticos, tras comercializar en 2025 más de 1,7 millones de neumáticos para vehículos ligeros y más de 468.000 para vehículos industriales, lo que supone un 7% más y un 9% más, respectivamente, en comparación con las ventas registradas en 2024.

"Estamos viviendo un momento excepcional en Euromaster, no solo por nuestros resultados financieros, sino por la reputación que hemos construido. Alcanzar estos niveles de satisfacción refleja la profesionalidad de todo nuestro equipo y la confianza de nuestros franquiciados. Nuestro liderazgo en reputación digital nos consolida como el taller mejor valorado del mercado en España", concluye el director general de Euromaster, Boanerges Corado Neto.