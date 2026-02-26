EVO lanza el EVO Cuatro en versiones gasolina e híbrida desde 16.900 euros con financiación

EVO Cuatro - EVO

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca italiana EVO, del grupo DR Automobiles, ofrece el modelo EVO Cuatro desde 16.900 euros en su versión gasolina y de 18.400 euros en su versión Thermohybrid gasolina/GLP con etiqueta ECO, en ambos casos al adquirirse con financiación.

Con una longitud de 4,4 metros el EVO Cuatro se presenta en sus dos versiones con motor 1.5 a gasolina o Thermohybrid a gasolina/GLP con etiqueta ECO. El primero tiene una potencia de 117 CV, mientras que la del segundo es de 114 CV.

Su diseño cautiva por detalles como las marcadas hendiduras de los laterales, la atractiva rejilla frontal que alberga el grupo óptico con faros LED, rematada por el alerón frontal inferior en negro y metálico. Complementa el conjunto el trazo moderno de las llantas de aleación de 18", el alerón posterior y las barras de techo.

El estilo deportivo viene reforzado por la luz trasera transversal, el doble tubo de escape y el efecto bitono con los embellecedores en negro de ruedas, ventanas y en el conjunto del vehículo.

En materia de seguridad, el nuevo modelo está equipado de serie con los sistemas de frenado, tracción y estabilidad (EPS, ABS+EBD, EBA, ESP, TCS, HCD, HHC) además de los prácticos TPMS y el Autohold, ideal para mantener el coche detenido durante los atascos urbanos. También cuenta con alarma antirrobo e inmovilizador de motor.

Para el usuario del coche, EVO Cuatro llega con una tarjeta de presentación en la que destaca la pantalla capacitiva de 10,25" compatible con Apple CarPlay y Android Auto desde la que el conductor puede acceder fácilmente a los sistemas de navegación, música y otras aplicaciones.

La experiencia continua con la amplitud de su interior, la comodidad de sus asientos, climatizador eléctrico o el techo eléctrico deslizable.

Dichas comodidades se complementan con sistemas como lo son el recordatorio y ajuste de límite de velocidad, control de crucero, retrovisor ajustable electrónicamente, asiento del conductor también ajustable electrónicamente en 6 vías, cuadro de instrumentos TFT 7" color, cargador inalámbrico para móvil, sistema de manos libres Bluetooth, entrada sin llave (Keyless), faros LED automáticos y antena Shark, entre otras ventajas.

"El EVO Cuatro se presenta como una excelente alternativa para disfrutar de una movilidad divertida y confortable, al cumplir a la perfección con el propósito insignia de la marca: pensando en las personas", ha destacado la firma.