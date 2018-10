Un exdirectivo de FCA, condenado a 5 años y medio de cárcel por desviar fondos para comprarse un Ferrari

Publicado 27/08/2018 18:50:36 CET

DETROIT (ESTADOS UNIDOS), 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exresponsable de las Relaciones Laborales de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Alphons Iacobelli, ha sido condenado a cinco años y medio de presión por desviar fondos del UAW-Chrysler National Training Center de Detroit, en Estados Unidos (EE.UU.).

Los fiscales aseguran que Iacobelli usó el dinero del sindicato UAW (United Auto Workers) para comprarse un Ferrari 458 Spider en 2013 y dos plumas de oro Mont Blanc, valoradas cada una de ellas en 37.000 dólares (31.694 euros al cambio actual), según informó 'Automotive News'.

"FCA buscó obtener beneficios, concesiones y ventajas en la negociación y administración de convenios colectivos con la UAW en un esfuerzo por comprar la paz laboral. UAW buscó enriquecerse y vivir de manera lujosa en lugar de trabajar en nombre de los mejores intereses de decenas de miles de miembros que conforman el sindicato", recoge la sentencia de 14 páginas.

En enero, Iacobelli ya fue declarado culpable de los cargos federales de conspiración para violar la Ley de Relaciones Laborales y la suscripción de una declaración de impuestos falsa, enfrentándose a ocho años de cárcel y a la devolución de 835.000 dólares (715.261 euros).

El escrito de la Fiscalía también señala que Iacobelli informó sobre ciertos aspectos de las negociaciones de FCA y UAW directamente al ex consejero delegado de la compañía Sergio Marchionne, fallecido el pasado mes de julio.

Otros exdirectivos que están siendo investigados en el proceso son Jerome Durden (ex analista financiero), Michael Brown (exempleado de FCA), Virdel King (ex director asociado de UAW), Keith Mickens (ex oficial de UAW) y Nancy Johnson (exasistente del exvicepresidente de la UAW Norwood Jewell.