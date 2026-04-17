Archivo - Exlantix (Chery) confirma su llegada a España para 2027 y aspira a ser una nueva referencia tecnológica - EXLANTIX - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Exlantix, la marca premium tecnológica del grupo Chery, ha anunciado su llegada oficial al mercado español a partir del primer semestre del próximo año 2027.

Esta nueva marca del grupo asiático nace como una evolución más "vanguardista y tecnológica" del proyecto Exeed, el cual tiene ya una presencia en 22 mercados internacionales.

Así, la marca se posiciona como la referencia tecnológica del conglomerado asiático con la apuesta de adentrarse en el segmento E con longitudes superiores a los 4,9 metros en sus modelos ES y ET, una berlina y un SUV, respectivamente.

A partir del próximo año, la entidad asiática ofrecerá en versión eléctrica estos dos modelos, mientras que más adelante la gama se ampliará con versiones híbridas enchufables.

La compañía ha adelantado que estos modelos contarán con una plataforma de 800 voltios, carga ultrarrápida y un equipamiento tecnológico de primer nivel.

Ambos vehículos se posicionarán como alternativas de nueva generación con un enfoque en las prestaciones, el confort y la experiencia de usuario mientras arriesga por un diseño más futurista que otros rivales.

De esta forma, la llegada de Exlantix a España refuerza la estrategia global de Chery Auto, que continúa expandiendo su presencia en Europa --ya cuenta en España con Omoda & Jaecoo, Ebro y Lepas-- con marcas especializadas y propuestas tecnológicas que buscan diferenciarles del resto de competidores.