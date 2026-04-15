Archivo - El fabricante chino de baterías CATL gana casi 2.600 millones de euros en el primer trimestre (+48,5%) - Martin Schutt/dpa - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mayor fabricante de baterías del mundo, CATL, logró un beneficio neto atribuible de 20.737 millones de yuanes (unos 2.578 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que se corresponde con un aumento del 48,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de la compañía china aumentaron un 52,5% debido al aumento de los envíos al extranjero y el floreciente negocio del almacenamiento de energía, que ayudaron a lograr un total de 129.131 millones de yuanes chinos (16.046,3 millones de euros) entre los meses de enero y marzo .

CATL también dio a conocer este martes un plan para realizar una venta de acciones para recaudar hasta 5.000 millones de dólares (4.244 millones de euros) en Hong Kong, tras el fuerte repunte que ha experimentado desde su salida a Bolsa en mayo, según indicó Bloomberg a través de fuentes conocedoras del asunto.

No obstante, CATL ha mantenido conversaciones preliminares con bancos sobre la colocación. La empresa china también ha estado considerando la venta de bonos convertibles para satisfacer parte de sus necesidades de financiación. Las deliberaciones siguen en curso y aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva.

Las acciones de CATL cayeron hasta un 0,6% en Hong Kong este miércoles, aunque la compañía ha crecido un 29,6% desde el inicio del año.