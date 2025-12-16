Los fabricantes europeos ven poco decisivas las medidas de la Unión Europea para el sector automotriz

Archivo - Vehículos Comerciales de Volkswagen con el logo de la Presidencia española del Consejo de la UE. - VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha señalado que, "con la publicación del paquete de medidas para el sector automotriz," la Comisión Europea ha dado "un primer paso" para crear una vía más pragmática y flexible para alinear la descarbonización con los objetivos de competitividad y resiliencia, aunque ha echado en falta que las medidas sean "más decisivas".

"Las propuestas de hoy reconocen acertadamente la necesidad de mayor flexibilidad y neutralidad tecnológica para que la transición ecológica sea un éxito. Esto constituye un cambio importante con respecto a la legislación vigente", ha declarado la directora general de ACEA, Sigrid de Vries.

No obstante, ACEA ha apuntado que, "a primera vista" el paquete necesita medidas más decisivas para facilitar la transición en los próximos años. "Sin una acción urgente sobre las flexibilidades para 2030 en automóviles y furgonetas --el hito que se cumple dentro de cuatro años--, las medidas para 2035 podrían tener un efecto limitado", ha manifestado.

Además, ha argumentado que imponer condiciones estrictas a diversos elementos del paquete podría tener un efecto contraproducente en la apertura tecnológica y la competitividad. En particular, los estrictos requisitos de 'fabricado en la UE' y el sistema de compensación de emisiones propuesto requieren una evaluación más exhaustiva.

Por otro lado, ACEA ha acogido con satisfacción la atención dedicada a los vehículos comerciales ligeros (LCV), un segmento de vehículos que se encuentra en una situación desesperada, a través de un promedio de cumplimiento y una reducción del objetivo para 2030, y una serie de medidas en el programa Ómnibus Automotriz.

Igualmente, la enmienda específica para vehículos comerciales pesados es, para la patronal, "un primer paso positivo", pero que cree que "ahora requiere una rápida adopción". Así, ha apuntado que debe ir seguida de una revisión acelerada del Reglamento de CO2 para vehículos pesados, que no puede esperar hasta 2027.

"El sector necesita una evaluación urgente y un seguimiento periódico del estado de las condiciones propicias más críticas para la transición del segmento", ha añadido.