Los fabricantes de recambios y distribuidores mantienen su crecimiento en el primer trimestre de 2026

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los fabricantes de recambios registraron un crecimiento en la facturación del 3,1% durante el primer trimestre de 2026, mientras que los grupos de distribución la incrementaron un 8,3%, en comparación ambos con el mismo trimestre del año anterior.

Además, según la información divulgada este miércoles por la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) y la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción (Ancera), la expectativa de los fabricantes para el segundo trimestre de 2026 es de un crecimiento moderado en la facturación, en torno a un 1,9%, mientras que los distribuidores prevén mantener la tendencia de crecimiento registrada, con una estimación de aumento en la facturación del 5,1%.

En términos anuales, se prevé que los fabricantes cierren el año con un incremento del 3,4%, mientras que la distribución alcanzaría un 6%.

Durante el primer trimestre de 2026, el 37% de los fabricantes declara que las devoluciones o reajustes de stock han aumentado respecto al trimestre anterior en el mercado de turismos. A su vez, han declarado como retos para el futuro la rentabilidad y los márgenes, el suministro y las materias primas, las ventas y el crecimiento, el stock y la logística y el mercado y la incertidumbre.

Por su parte, el 37% de los distribuidores aumentó su stock destinado al mercado de turismos durante el primer trimestre de 2026 mientras que los retos a futuro que han compartido son la rentabilidad y los márgenes, el personal y los recursos humanos, las ventas y socios, el stock y las operaciones, y la legislación y la incertidumbre.

"Los datos del primer trimestre de 2026 confirman el buen comportamiento del sector de la posventa, que continua la tendencia positiva de los últimos años y demuestra la solidez y capacidad de adaptación del sector en un contexto todavía marcado por la presión sobre los márgenes, la incertidumbre del mercado y la creciente carga regulatoria. Esto nos sitúa ante un escenario de avance sostenido", ha explicado el presidente de la Comisión de Recambios de Sernauto, Benito Tesier.

De su lado, la presidenta de Ancera, Nines García de la Fuente, ha destacado que las cifras demuestran que la distribución independiente continúa respondiendo con eficacia a las necesidades del mercado, garantizando disponibilidad, cercanía y servicio en todo el territorio.

En términos anuales, se prevé que los fabricantes cierren el año con un incremento del 3,4%, mientras que la distribución alcanzaría un 6%.