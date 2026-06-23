Las fábricas de vehículos españolas reducen su producción un 4% en mayo, hasta las 211.642 unidades

Archivo - Producción de un vehículo de Volkswagen - VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fábricas de automoción españolas han reducido un 4% su producción de vehículos en el mes de mayo, hasta un total de 211.642 unidades fabricadas, debido a la adaptación de las cadenas de producción a los nuevos modelos electrificados y a la baja demanda de los países receptores de los vehículos fabricados en España, principalmente en Europa, según detalla la patronal de fabricantes de vehículos (Anfac).

Con los datos de mayo, los marcas automovilísticas mantienen una leve caída del 1% en la producción de vehículos en 2026, con 994.400 vehículos fabricados.

Por tipologías de vehículos, los turismos suman 169.470 unidades, un 5% menos que el mismo mes de 2025, mientras que los comerciales e industriales muestran una leve mejoría, con un crecimiento del 0,3% y 42.172 unidades. En el dato interanual, la tendencia es similar, con un decrecimiento del 2% (788.748 unidades) para los turismos y un aumento del 2,6% para los comerciales e industriales, con 205.652 unidades.

LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS CAE UN 3% EN MAYO

En cuanto a los vehículos electrificados (BEV+PHEV), en mayo suman un total de 20.524 vehículos, un 3,2% menos que en el mismo mes de 2025 y una cuota del 9,7% (+0,1 p.p.). Por su parte, en el acumulado anual, los vehículos electrificados descienden un 9,2% respecto al mismo periodo del año anterior, con 88.739 vehículos.

En el mes y por tecnologías, la producción de híbridos enchufables desciende un 16,2% en mayo, con 9.542 vehículos, mientras que la de los eléctricos aumenta un 12,1%, con 10.982 vehículos. El aumento de la producción de vehículos eléctricos viene dado por la entrada en las líneas de producción de nuevos modelos.

En el acumulado, tanto los vehículos eléctricos como los híbridos enchufables decrecen un 14,3% (41.932 unidades) y un 4,1% (46.807 unidades), respectivamente.

"La producción nacional de vehículos mantiene la tendencia observada en los últimos meses, lo que nos lleva a prever que 2026 cerrará por debajo de los 2,27 millones de unidades fabricadas en 2025, un ejercicio que ya registró una caída respecto al año anterior", ha explicado el director general de Anfac, José López-Tafall.

Además, el director general ha subrayado que las plantas españolas necesitan que se siga impulsando la demanda de vehículos electrificados y exige "acelerar el ritmo de transformación" para cumplir con los objetivos de cero emisiones fijado por la Unión Europea.

TAMBIÉN CAEN LAS EXPORTACIONES

En cuanto a las exportaciones, mayo contabilizó una bajada del 3%, con 183.195 vehículos enviados fuera de España, mientras que el dato interanual también apuntó una caída del 2,2%, con un total de 843.139 vehículos exportados.

Por destinos de exportación, Europa concentra la mayor parte de los vehículos exportados en el mes, con un 92,2% (2,4 puntos porcentuales menos que en mayo de 2025).

Fuera de Europa, los envíos suponen el 7,8% de los vehículos exportados, siendo América (2,8%) y África (2,8%) las dos regiones que más unidades reciben.

Dentro de los destinos donde van los coches que se fabrican en España, Alemania sigue a la cabeza del ranking con 33.558 unidades, pero registra un descenso del 5,1% en el mes. Le sigue Francia con 25.712 unidades, también con un retroceso del 22,3%, y en tercer lugar, el Reino Unido con 25.437 unidades, con un aumento del 8% en mayo.