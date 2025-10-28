Faconauto pondrá el foco en la transformación digital y el futuro de la automoción en su congreso anual

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Faconauto 2026 volverá a reunir en Ifema Madrid a los principales actores del sector de la automoción los próximos 4 y 5 de marzo, bajo el lema '#TúDecides', con el que la patronal de los concesionarios reivindicará la libertad de elección de los clientes y la responsabilidad de las empresas a la hora de tomar decisiones estratégicas en un contexto de transformación tecnológica y nuevos modelos de movilidad.

Según datos del último Observatorio de la Innovación organizado por la patronal, más del 80% de los concesionarios españoles ya utiliza o planea utilizar soluciones de inteligencia artificial en 2025, principalmente en áreas como ventas, marketing digital y posventa. Esta tendencia, que puede añadir hasta 0,6 puntos de productividad anual al negocio, será una de las protagonistas del encuentro.

El evento congregará a más de 2.000 profesionales --concesionarios oficiales, fabricantes, tecnológicas, financieras, aseguradoras, energéticas, consultoras e instituciones-- y combinará ponencias, mesas redondas y workshops de alto nivel con una zona expositiva especialmente diseñada para fomentar el intercambio de conocimiento y la generación de oportunidades de negocio.

La edición de 2025 cerró con cifras récord, al sumar 2.197 congresistas, 75 empresas patrocinadoras, 485 impactos en prensa y un alcance superior a 1,3 millones de personas en medios y redes sociales. Además, el 85% de los asistentes afirmó haber descubierto nuevos productos o servicios durante el evento.

UN ESPACIO PARA 'STARTUPS' Y 'SCALEUPS' TECNOLÓGICAS

Entre otros, este año Faconauto refuerza su apuesta por la innovación y abre el programa de patrocinios del Congreso 2026 a 'startups' y 'scaleups' tecnológicas que estén transformando la movilidad, la energía o la digitalización del retail. El objetivo es ofrecerles un espacio donde mostrar sus soluciones, conectar con potenciales clientes y formar parte del ecosistema que impulsa el cambio en la automoción.

Según la directora general comercial de Faconauto, Montse Martínez, el Congreso 2026 será un punto de encuentro "útil, dinámico y realista", que reunirá a un ecosistema cada vez más amplio de empresas que impulsan la innovación en servicios, procesos y soluciones para transformar el negocio del concesionario.

"Queremos que la tecnología sea una aliada del talento y de la capacidad de decidir. Por ello, invitamos a startups y empresas tecnológicas a que formen parte del evento y aprovechen la variedad de asistentes y la repercusión mediática para mostrar cómo sus soluciones pueden contribuir a acelerar la evolución de los concesionarios hacia un modelo más digital, sostenible y conectado", ha subrayado.