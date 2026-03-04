Faconauto reclama un "pacto de Estado" para la automoción y un marco estable para dos décadas

La presidenta de la patronal de concesionarios (Faconauto), Marta Blázquez en el Congreso Faconauto 2026 - FACONAUTO

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La federación que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de marcas automovilísticas, vehículos industriales y maquinaria agrícola en España (Faconauto) ha reclamado alcanzar un "pacto de Estado" para el sector y la industria de la automoción que conforme un marco estable para familias, trabajadores y pequeñas y medianas empresas en los próximos años.

"Reclamamos un pacto de Estado. Necesitamos en la industria del automóvil unos planes que vayan a existir 20 años y que sorteen las citas electorales y los bailes políticos. Sin el automóvil, literal, España se para", ha manifestado la presidenta de la patronal de los concesionarios españoles, Marta Blázquez, en la primera jornada de su congreso nacional celebrado este miércoles en Madrid.

Para ello, la presidenta ha instado a que las fuerzas políticas y sectores relacionados con la automoción se unan para establecer un plan que englobe área como la energía, la competitividad, una menor burocracia --desde rebajas fiscales y menores costes laborales en el sector-- e incentivos para impulsar la demanda del turismo, vehículo industrial y pesado.

En este último punto se ha detenido Blázquez, que ha criticado que el sector de los vehículos pesados "lleva más de dos años sin que los clientes puedan tener ayudas para el camión eléctrico o para la renovación de sus flotas".

Igualmente, la responsable de Faconauto ha valorado positivamente los datos de 1,14 millones de ventas efectuadas durante el 2025, con un avance del 12,9% en valores interanuales, así como el papel de los planes de ayuda que han elevado el peso de la electrificación en el mercado español.

"Un 85% del crecimiento del 2025 se debe a las ayudas a la electrificación y a los Perte autonómicos que se han puesto en marcha", ha indicado.

Igualmente, Marta Blázquez ha pronosticado que España puede conseguir un total de 1,3 millones de ventas de vehículos para este año, aunque para ello se necesita "un entorno favorable" para las familias, para las cines y para aquellos que necesitan un coche para vivir y trabajar.

1,8 MILLONES DE VEHÍCULOS SIN VENDER DESDE 2019

Igualmente, la responsable de Faconauto ha celebrado los buenos datos del sector durante 2025, donde el sector empezó "a ver la luz al final del túnel". Cabe recordar que las matriculaciones crecieron un 12,9%, hasta las 1,14 millones de entregas en el último año.

A pesar de esto, Blázquez ha enfatizado que desde 2019 el sector la automoción ha perdido casi 2 millones de ventas en un momento de máxima tensión para los concesionarios con inversiones "probablemente las más fuertes de sus últimos años en digitalización, en electrificación, en tecnología y en formación de la historia".

"Nos hemos dejado en el camino, si nos comparamos con 2019, más de 1,8 vehículos. Esto significa un año y medio de ventas en blanco", ha manifestado Marta Blázquez.

Por último, en 2025 la red de concesionarios alcanzó los 2.255 puntos de venta, la cifra más alta de la última década, según la patronal. La facturación creció un 10,9%, hasta los 53.662 millones de euros, y el empleo directo aumentó en 2.500 personas, hasta situarse en 166.300 trabajadores. En el conjunto de los últimos cinco ejercicios, los concesionarios han generado 14.075 empleos netos.