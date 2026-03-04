La facturación de los talleres crecerá en una década un 34%, hasta rozar los 23.000 millones de euros

Archivo - Taller de coches. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La facturación de la posventa en España crecerá en la próxima década un 34%, hasta situarse en la órbita de los 23.000 millones de euros, frente a los 17.000 millones actuales, según el informe 'La posventa sostenible', presentado por Solera durante el Congreso Faconauto.

La evolución de los precios, especialmente del recambio, se presenta como el factor clave para explicar buena parte del crecimiento de la facturación de los talleres. En este sentido, los recambios se han encarecido de forma significativa en los últimos 4 años, con un repunte acumulado del 25%, y todo indica que mantendrá esta tendencia al alza, según especifica la compañía.

Solera alerta de que el impacto del encarecimiento del recambio es importante en la factura final para los cliente, representando el 57% de la facturación, frente al 43% que corresponde a la mano de obra.

Otra parte del crecimiento provendrá de la propia evolución del parque, de modo que si en España actualmente hay 30 millones de turismos y comerciales ligeros y medios, para 2035 habrá casi 36 millones de vehículos, según los pronósticos del informe.

Con el ritmo actual de matriculaciones, Solera considera que será muy difícil alcanzar el millón de eléctricos en circulación en 2028 y también superar los 1,4 millones en 2029. El objetivo oficial del Gobierno español es alcanzar 5,5 millones de vehículos electrificados en 2030, incluyendo eléctricos puros e híbridos enchufables.

La menor proliferación de coches eléctricos por nuestras vías respalda el negocio de los talleres, pues un vehículo de esta tecnología elimina más de 20.000 euros en piezas de "mecánica tradicional" como el aceite, bujías, correas de distribución, turbos, inyectores o bombas de combustible, entre otros.

"La menor presencia de piezas de mecánica en los eléctricos provocará que, a medida que la electrificación del parque avance, los talleres tengan que poner más peso en la mano de obra para compensar lo que se pierde en recambio de mecánica. Y será importante el neumático, que es un elemento del vehículo que sí gana en rentabilidad en un eléctrico frente a un gasolina o diésel", ha manifestado el Business Development Manager de Solera, José Luis Gata.