Fastned alcanzó los 38,1 millones de euros en ingresos en el cuarto trimestre de 2025, un 44% más

Archivo - Fastned alcanzó los 38,1 millones de euros en ingresos en el cuarto trimestre de 2025 - FASTNED - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa de infraestructura de recarga Fastned logró unos ingresos en el cuarto trimestre de 2025 de 38,1 millones de euros procedentes de la actividad de recarga, lo que representa un incremento del 44% respecto al mismo periodo del año anterior.

Durante este periodo, la compañía suministró 54,8 GWh de energía a conductores de vehículos eléctricos a través de más de dos millones de sesiones de carga, posibilitando recorrer más de 273 millones de kilómetros sin emisiones por combustión. Con estos resultados, Fastned establece "nuevos máximos trimestrales" en su historia, expone la compañía.

Asimismo, Fastned abrió 26 nuevas estaciones de carga ultrarrápida durante el cuarto trimestre de 2025, en países como Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza y Reino Unido, además de la inauguración de las primeras estaciones de la compañía en España, en la C-32 a la altura del Garraf (Barcelona). Al cierre de 2025, había 406 estaciones Fastned abiertas a los conductores en nueve países de Europa.

La compañía facturó en 2025 de media unos 335.000 euros por estación y espera abrir más de 70 nuevas estaciones en 2026 por Europa con unos ingresos entre 350.000 y 400.000 por estación.

La empresa espera lograr este año un margen Ebitda operativo entre el 35% y el 40% y mantener estas cifras en el resto de las nuevas estaciones.

Por último, Fastned ha iniciado las pruebas del cargador para vehículos eléctricos más rápido de los Países Bajos, tras la instalación de un nuevo equipo de 1.000 kW en la estación de Aalscholver, ya operativo. Este cargador ofrece una potencia casi cien veces superior a la de un punto de recarga convencional en la vía pública, y el proyecto piloto servirá para recopilar datos y evaluar su idoneidad con vistas a una posible implementación a mayor escala.

"Este ha sido un trimestre fantástico para Fastned y estoy muy satisfecho de cómo nuestro equipo sigue escalando nuestro negocio por toda Europa. Nuestra red supera ya las 400 estaciones, que siguen ofreciendo rendimientos líderes en el sector y nos dan un gran espaldarazo de cara al futuro", ha afirmado el cofundador y CEO de Fastned, Michiel Langezaal.