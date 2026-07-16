Fastned pide reformas más ambiciosas para acelerar el despliegue de la recarga ultrarrápida - FASTNED

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía europea de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos Fastned ha valorado positivamente que el Real Decreto-ley 18/2026 incorpore nuevas medidas para impulsar el despliegue de infraestructura de recarga en España, aunque considera que serán necesarias reformas regulatorias más profundas para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica y facilitar la entrada de nuevos operadores.

La empresa considera que el decreto mantiene la expansión de la infraestructura de recarga entre las prioridades de la agenda pública, si bien sostiene que el ritmo de despliegue exigido por los objetivos europeos requiere reducir las barreras administrativas, favorecer la competencia y agilizar el desarrollo de nuevos proyectos que aceleren el desarrollo de una fuerte de red de recarga a nivel nacional.

Entre las principales novedades de la norma figura el refuerzo de las obligaciones de instalación de puntos de recarga en determinadas estaciones de servicio, una medida que, a juicio de Fastned, puede incrementar la disponibilidad de infraestructura a corto plazo.

No obstante, la compañía defiende que el desarrollo de la movilidad eléctrica no puede depender únicamente de los operadores tradicionales de combustibles.

"La estaciones de servicio seguirán desempeñando un papel importante durante muchos años y tienen un espacio propio dentro del ecosistema de movilidad. Sin embargo, si queremos cumplir los objetivos europeos de descarbonización del transporte, necesitamos crear las condiciones para que también puedan crecer y desarrollarse operadores especializados en recarga ultrarrápida", ha señalado la directora de Fastned en España, Inma Cima.

La empresa sostiene que España afronta un momento clave para cumplir con los objetivos fijados por el Reglamento europeo sobre Infraestructura para los Combustibles Alternativos (AFIR), lo que, en su opinión, exigirá acelerar de forma significativa el despliegue de puntos de recarga durante los próximos años.

En este sentido, Fastned considera que el principal obstáculo ya no reside en la disponibilidad de tecnología o de inversión privada, sino en la complejidad administrativa y en la lentitud para desarrollar nuevos proyectos.

"España cuenta con un enorme potencial para convertirse en uno de los grandes mercados europeos de movilidad eléctrica. Existe inversión, existe demanda creciente y existe tecnología. El reto está en acelerar la ejecución de los proyectos y eliminar barreras que todavía ralentizan el despliegue", ha añadido Cima.

LA CNMC APUESTA POR UN MERCADO MÁS COMPETITIVO

Fastned ha vinculado estas necesidades con las recomendaciones formuladas recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha identificado obstáculos como la dificultad para acceder a ubicaciones estratégicas y a la red eléctrica, la complejidad administrativa o la elevada concentración existente en algunos segmentos del mercado de recarga pública.

Entre las propuestas del organismo figuran la creación de un marco regulatorio más competitivo, la reducción de cargas burocráticas, una mayor transparencia para los usuarios y medidas que faciliten la entrada de nuevos operadores.

Según la compañía, estas recomendaciones coinciden con su planteamiento de impulsar un entorno que permita competir en igualdad de condiciones a los distintos actores del mercado.

"Las recomendaciones de la CNMC apuntan en una dirección que compartimos plenamente. España necesita seguir desarrollando infraestructura de recarga, pero también garantizar que los distintos operadores puedan competir en igualdad de condiciones y aportar innovación, inversión y calidad de servicio al mercado", ha afirmado Cima.

En este contexto, la empresa considera que España dispone de condiciones favorables para convertirse en uno de los principales mercados de movilidad eléctrica del sur de Europa gracias a su potencial en energías renovables, su posición geográfica y el peso de los corredores logísticos y turísticos.