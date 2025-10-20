Felipe VI se entusiasma con el Simplicity, un coche "sostenible" creado con tecnología de Grupo Antolín

El Rey Felipe VI durante la inauguración del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar en el Fórum Evolución Burgos, a 20 de octubre de 2025, en Burgos. - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha visitado este lunes las instalaciones de la multinacional Antolin, en Burgos, una industria líder en el mundo en el sector de los componentes de automóviles que cumple su 75 aniversario y donde se ha fijado en uno de los grandes protagonistas, el Simplicity, un coche concepto que redefine "el interior del vehículo urbano", desde una perspectiva "sostenible y circula", ha subrayado el empresario Ernesto Antolin, en referencia a que utiliza elementos reciclados como redes de pesca o excedentes agrícolas.

El presidente de la entidad ha mostrado a Felipe VI las últimas novedades en sostenibilidad, digitalización y diseño del interior del coche del futuro. El vehículo en el que se ha subido Felipe VI no solo anticipa el futuro de la movilidad urbana, sino que "la moldea".

Posee una conectividad "intuitiva, un diseño accesible y una estética que fusiona tecnología y naturaleza". Es una de las firmes apuestas de Antolin por liderar el cambio hace una movilidad más humana, conectada, eficiente, irrespetuosa con el medio ambiente.

Antolín ha subrayado el "valor simbólico" de la visita del monarca que ya hizo siendo Príncipe de Asturias. Desde entonces, la empresa ha vivido una "profunda transformación". El paso las instalaciones se enmarca en la visita que Felipe VI ha realizado a Burgos para inaugurar el Congreso Empresa Familiar en el que ha participado en la mañana de este lunes.

Antolin es una multinacional de origen burgalés que lidera el mercado de desarrollo, diseño y fabricación de interiores para vehículos. Cuenta con 20.000 empleados en 23 países y más de cien plantas industriales en todo el planeta. Uno de cada tres coches que circulan en el mundo y uno de cada nueve de los diez modelos más vendidos "tiene piezas de Antolin", ha subrayado el presidente de la compañía.

Felipe VI ha podido conocer en primera persona las soluciones que Antolín desarrolla desde su sede de Burgos. El monarca ha visitado los laboratorios donde se realizan pruebas de resistencia y durabilidad y ha mantenido un encuentro simbólico con 700 empleados en la sede central.

La visita ha supuesto un reconocimiento al papel impulsor de la empresa burgalesa en la industria de la automoción, uno de los sectores "estratégicos más importantes" para la economía española y europea. Ha sido una oportunidad para mostrar el liderazgo tecnológico e industrial que se impulsa desde Castilla y León hacia el mundo.

Ernesto Antolín ha explicado a Felipe VI que la empresa se encuentra inmersa en estos momentos en un ambicioso plan de transformación como respuesta a uno de los momentos más retadores del sector, con una estrategia clara para reforzar su posición en los mercados emergentes.

Antolin es uno de los mayores fabricantes de componentes para el automóvil, que cuenta con 111 fábricas distribuidas en 23 países de las cuales suministra a los grandes fabricantes de automóviles. En 2024 alcanzó volumen de negocio de 4.191 millones de euros.