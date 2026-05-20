La Feria de Vehículos Eléctricos contará con el secretario de Estado de Industria y más de 40 marcas - AEDIVE

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de la Feria VEM (Vehículos Eléctricos Madrid), que se celebrará este año 2026 entre los días 5 y 7 de junio en Madrid Río, será inaugurada por el Secretario de Estado de Industria, Joan Groizard, dando el pistoletazo de salida a un fin de semana donde la movilidad eléctrica y todo su ecosistema asociado serán protagonistas en la capital de España.

Organizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el portal Movilidadelectrica.com, VEM 2026 pretende superar los resultados de la convocatoria de 2025, donde se rozaron los 40.000 visitantes.

Los stands de VEM 2026 concentrarán las últimas novedades del sector, donde además el usuario que lo desee podrá probar una amplia variedad de vehículos eléctricos de dos y cuatro ruedas, así como conocer las distintas tecnologías de recarga y servicios vinculados a la electromovilidad.

La feria contará con el patrocinio de EcoMutua, y Renault en la categoría Platino; Endesa, Iberdrola, Moeve, Octopus Energy y Repsol como patrocinadores Oro; y Ohme/EAVE en la categoría Premium.

Está prevista la presencia de más de 40 marcas expositoras de toda la cadena de valor, entre fabricantes de vehículos, compañías de infraestructuras de recarga, servicios energéticos y soluciones de movilidad sostenible, que mostrarán las últimas innovaciones que conforman el ecosistema de la movilidad eléctrica.

Cabe destacar que en el apartado de marcas de automoción expondrán sus nuevos modelos Alpine y Renault, Audi, BYD, Changan, Citröen, Cupra, Ebro, Ford, Geely, Kia, Leapmotor, Lexus, Mercedes Benz, MG, Omoda & Jaecoo, Polestar, Skoda y Tesla.

"El nuevo emplazamiento en Madrid Río nos entusiasma porque la afluencia de visitantes de la capital en fin de semana no solo es grande en número sino que también atraerá a ciudadanos de localidades próximas como Aravaca y Pozuelo", ha afirmado el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucía.