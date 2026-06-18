Fernández Mañueco se reúne con el nuevo consejero delegad de Renault España y su predecesor en el cargo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al nuevo consejero delegado de Renault Group España, Christian Stein, y su predecesor en el cargo, Josep María Recasens. - JCYL

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido este jueves en la sede de la Presidencia, con el nuevo consejero delegado de Renault Group España, Christian Stein; y con Josep María Recasens, su predecesor en dicha responsabilidad.

Así lo ha informado la Junta de Castilla y León a través de un breve comunicado difundido en su página web y recogido por Europa Press.

El nuevo consejero delegado de la marca del rombo en España fue nombrado en el cargo por la compañía el pasado 11 de junio para sustituir a Recasens, que hace unas semanas anunció que dejaría Renault para asumir la dirección de la multinacional española Indra.

En el encuentro ha participado, además, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.