Ferrari cae un 6% en Bolsa tras presentar el Luce, su primer coche 100% eléctrico

Ferrari Luce - Ferrari

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Ferrari han retrocedido más de un 6% en el arranque de la sesión bursátil de este martes en Milán, hasta 291,35 euros por título, tras la presentación oficial del Ferrari Luce, su nuevo modelo que destaca por ser 100% eléctrico, tener cinco plazas y ofrecer una potencia de motor de 1.050 CV.

"Hemos creado un automóvil que combina emociones únicas al volante con un rendimiento extraordinario, placer de conducción y confort para los seguidores de Ferrari de hoy y de mañana", ha destacado el consejero delegado de Ferrari, Benedetto Vigna.

Entre las características principales del nuevo modelo se encuentra la propulsión por cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, que en total suman una potencia de 1050 CV. Su aceleración es de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 310 km/h, con una autonomía eléctrica de 530 km con la batería completamente cargada. Utiliza una batería de 122 kWh, tiene una arquitectura de 800 V y pesa 2.260 kilos.

El Ferrari Luce disfruta de un control sin precedentes de cada rueda en los tres ejes (lateral, longitudinal y vertical), con especial énfasis en la dinámica lateral de la carrocería. Una nueva unidad de control del vehículo (VCU) interconecta todos los sistemas y actualiza los objetivos 200 veces por segundo. Los motores delanteros entregan 210 kW en el eje, los traseros 620 kW, y cuenta con un par motor descomunal: un total de 7750 Nm en las ruedas. En su diseño, se ha priorizado la eficiencia, la densidad energética y la gestión térmica. Los motores delanteros pueden alcanzar hasta 30.000 rpm y acelerar de cero a máxima potencia en menos de un segundo.

Además, si bien el Ferrari Luce en sí mismo no emite gases contaminantes, Ferrari también ha logrado una reducción del 70% en las emisiones de CO2 durante la fase de producción gracias al uso inteligente de aleaciones de aluminio secundarias.

Otras características técnicas destacadas incluyen el uso de un subchasis independiente con montaje elástico --por primera vez en un Ferrari-- que ayuda a minimizar las vibraciones no deseadas. El sonido característico de un Ferrari es, sin duda, un atributo esencial, y el Ferrari Luce utiliza un acelerómetro de precisión en el centro del eje trasero para capturar las frecuencias naturales de los componentes giratorios. Estas se ecualizan y amplifican de forma similar a una guitarra eléctrica.

"Todo esto forma parte de la creación de un vehículo eléctrico verdaderamente emocionante, una misión que se lleva aún más lejos con el sistema Torque Shift Engagement, que aumenta el placer de conducción al proporcionar una demanda de par progresiva durante las curvas", resume Ferrari.

MODELO ALTAMENTE DINÁMICO

En cuanto a diseño exterior, el Ferrari Luce es altamente aerodinámico. Cuenta con un habitáculo prácticamente integrado en la carrocería y puertas con bisagras traseras. El parabrisas se funde directamente con el capó y termina bajo un alerón delantero fluido y flotante. Sus líneas de cierre son milimétricamente precisas, especialmente donde el borde posterior del capó se une al parabrisas. Los limpiaparabrisas se detienen a ambos lados, en lugar de en el centro.

El interior de cinco plazas se inspira en la herencia de Ferrari a la vez que introduce una nueva arquitectura y lógica, incluyendo un volante y un cuadro de instrumentos concebidos como una única interfaz centrada en el usuario. "Es una pieza de diseño verdaderamente cautivadora, que incorpora sutiles detalles de Ferraris del pasado", resume la marca italiana